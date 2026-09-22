Phường Cửa Nam: Đẩy mạnh truyền thông hưởng ứng các sự kiện về dân số

Phó Chủ tịch UBND phường Cửa Nam Trịnh Ngọc Trâm phát biểu tại chương trình truyền thông, tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản tiền hôn nhân cho sinh viên Trường Đại học Dược Hà Nội. Ảnh: PV

Phó Chủ tịch UBND phường Cửa Nam Trịnh Ngọc Trâm thông tin, địa phương chú trọng tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng: Ngày Tránh thai Thế giới 26-9, Ngày Dân số Việt Nam 26-12, Tháng hành động Quốc gia về dân số...

Mở đầu chuỗi sự kiện trên, ngày 22-9, UBND phường Cửa Nam đã phối hợp cùng Trường Đại học Dược Hà Nội truyền thông, tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản tiền hôn nhân hưởng ứng Ngày Tránh thai Thế giới 26-9. Thông qua chương trình, Ban tổ chức mong muốn mỗi sinh viên không chỉ trang bị cho mình những kiến thức vững chắc để bảo vệ sức khỏe bản thân, xây dựng tương lai hạnh phúc, mà còn là những tuyên truyền viên tích cực để lan tỏa thông điệp "Yêu thương đúng cách, chủ động tránh thai là trách nhiệm với tương lai" đến đông đảo bạn bè, người thân và cộng đồng.

Sinh viên Trường Đại học Dược Hà Nội giao lưu, chia sẻ tại chương trình. Ảnh: PV

PGS.TS Nguyễn Mạnh Tuyển, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Dược Hà Nội chia sẻ, ngoài cung cấp các kiến thức khoa học chuẩn xác về tiền hôn nhân, buổi tư vấn còn giúp các bạn trẻ xây dựng lối sống lành mạnh, có trách nhiệm với bản thân, với gia đình và xã hội đúng như tinh thần các thông điệp của chiến dịch.

Trường Đại học Dược Hà Nội luôn xác định rằng công tác giáo dục không chỉ dừng lại ở chuyên môn, nghiệp vụ dược học mà còn phải đặc biệt chú trọng đến việc trang bị cho sinh viên những kiến thức toàn diện về kỹ năng sống, sức khỏe thể chất, sức khỏe tâm thần và đặc biệt là sức khỏe sinh sản. Tại chương trình, 250 sinh viên Trường Đại học Dược Hà Nội đã được tư vấn chuyên sâu về chăm sóc sức khỏe sinh sản tiền hôn nhân.

Phó Chủ tịch UBND phường Cửa Nam Trịnh Ngọc Trâm cho biết thêm, từ nay đến cuối năm, ngoài các sự kiện mít tinh, diễu hành, tọa đàm, hội thảo, hội nghị, địa phương cũng tăng cường xây dựng, sản xuất nhiều sản phẩm truyền thông mẫu; đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và môi trường internet để hưởng ứng các sự kiện dân số những tháng cuối năm 2026.