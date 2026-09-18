Bãi biển Sầm Sơn ngập rác

Những ngày này, dọc các bãi tắm ở biển Sầm Sơn (phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) ngổn ngang cành cây và rác thải. Ảnh: Hình ảnh ghi nhận sáng 18/9 tại bãi B bãi tắm Sầm Sơn.

Theo người dân địa phương, mưa lớn kéo dài khiến lũ từ thượng nguồn sông Mã đổ về, cuốn theo cành cây, gốc gỗ và rác thải dạt vào các bãi tắm ở phường Sầm Sơn.

Những gốc cây lớn dạt vào bờ.

Lãnh đạo UBND phường Sầm Sơn cho biết, địa phương đang phối hợp với công ty môi trường và đơn vị quản lý bãi biển để xử lý lượng lớn củi, rác dạt vào bãi, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Rác, cành cây ngổn ngang khiến bãi biển như "bãi chông".

Dọc bờ biển, nhiều người dân địa phương tranh thủ đi nhặt củi.

Trước đó, từ ngày 13 đến 17/9, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xảy ra mưa lớn.