Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân làm Phó Bí thư Thành ủy TPHCM

Chiều 18/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì Hội nghị công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Theo quyết định, ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công Thương được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân. Ảnh: PV.

Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân sinh năm 1975; quê quán tỉnh Nghệ An; trình độ chuyên môn Thạc sĩ Luật Thương mại, Cử nhân Luật Quốc tế.

Ông có nhiều năm công tác tại Bộ Công Thương từng giữ các chức vụ: Phó Trưởng phòng WTO thuộc Vụ Chính sách thương mại đa biên; Cục trưởng Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng; Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Bí thư Thành ủy TPHCM hiện nay là ông Trần Lưu Quang. Các Phó Bí thư Thành ủy gồm các ông: Lê Quốc Phong (Phó Bí thư thường trực); Nguyễn Văn Được (Chủ tịch UBND TP); Võ Văn Minh (Chủ tịch HĐND TP); Nguyễn Phước Lộc (Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM); Đặng Minh Thông; Nguyễn Sinh Nhật Tân và bà Văn Thị Bạch Tuyết.