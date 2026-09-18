Diễn tập xử lý tình huống gây rối, bảo đảm an toàn cơ sở giam giữ tại Quảng Ninh

Các lực lượng tham gia diễn tập.

Sáng 18/9, Phân trại tạm giam Đầm Hà thuộc Trại tạm giam Công an thành phố Quảng Ninh tổ chức diễn tập phương án bảo vệ cơ sở giam giữ, xử lý tình huống thân nhân người bị tạm giam bị hạn chế thăm gặp nhưng vẫn đến gây rối, yêu cầu giải quyết thăm gặp khi chưa có sự đồng ý của cơ quan thụ lý vụ án.

Dự và chỉ đạo buổi diễn tập có Đại tá Vũ Trung Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố, Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự, Cơ quan Quản lý tạm giữ, tạm giam.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an thành phố; Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân khu vực; cấp ủy, chính quyền địa phương và các ban, ngành, đoàn thể xã Đầm Hà.

Chủ động ứng phó tình huống phức tạp, bảo đảm an toàn cơ sở giam giữ

Công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam có vai trò quan trọng trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự. Việc bảo đảm an ninh, an toàn tại các cơ sở giam giữ không chỉ góp phần duy trì kỷ luật, kỷ cương mà còn phục vụ yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh, trật tự.

Trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, việc thường xuyên rà soát, hoàn thiện phương án bảo vệ, nâng cao năng lực xử lý tình huống và khả năng phối hợp giữa các lực lượng là yêu cầu cần thiết, nhằm chủ động phòng ngừa, không để phát sinh những tình huống phức tạp, bị động, bất ngờ.

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đó, tình huống diễn tập tại Phân trại tạm giam Đầm Hà được xây dựng trên cơ sở giả định xảy ra vụ việc gây rối tại khu vực tổ chức thăm gặp thân nhân người bị tạm giam.

Cán bộ Công an giải thích quy định cho thân nhân người bị tạm giam.

Theo kịch bản, trong quá trình tổ chức thăm gặp, một số thân nhân người bị tạm giam thuộc diện hạn chế thăm gặp đã tập trung, kích động, gây rối, đưa ra yêu sách khi chưa có sự đồng ý của cơ quan thụ lý vụ án.

Tình huống đặt ra yêu cầu lực lượng làm nhiệm vụ phải nhanh chóng nắm bắt diễn biến, đánh giá mức độ phức tạp, triển khai các biện pháp xử lý phù hợp, bảo đảm an ninh, an toàn tại cơ sở giam giữ.

Thân nhân người bị tạm giam thực hiện các quy định thăm gặp.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy phân trại báo cáo lãnh đạo Trại tạm giam, xin ý kiến chỉ đạo và tổ chức huy động lực lượng, phối hợp các tổ công tác triển khai phương án giải quyết.

Các cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường, tuyên truyền, giải thích quy định pháp luật, vận động những người có hành vi quá khích chấp hành yêu cầu của lực lượng chức năng.

Nhóm thân nhân của người bị tạm giam kích động, tập trung gây rối.

Đồng thời, lực lượng chức năng áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, khống chế, đưa những đối tượng manh động, gây rối ra khỏi khu vực thăm gặp, bảo đảm an toàn cơ sở giam giữ.

Thông qua việc tổ chức diễn tập, các nội dung về tiếp nhận, xử lý thông tin, báo cáo chỉ huy, huy động lực lượng và phối hợp giải quyết tình huống được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao khả năng chủ động ứng phó trước những diễn biến phức tạp có thể phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đại tá Vũ Trung Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự, Cơ quan Quản lý tạm giữ, tạm giam phát biểu chỉ đạo.

Nâng cao năng lực chỉ huy, phối hợp trong công tác quản lý giam giữ

Phát biểu chỉ đạo tại buổi diễn tập, Đại tá Vũ Trung Hiếu, Phó Giám đốc Công an thành phố Quảng Ninh ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị chu đáo, việc lựa chọn tình huống giả định sát thực tế, xây dựng kịch bản khoa học và tổ chức tập luyện nghiêm túc của Phân trại tạm giam Đầm Hà.

Đồng chí yêu cầu mỗi cán bộ, chiến sĩ tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động nắm chắc tình hình, thực hiện nghiêm quy trình tuần tra, canh gác; kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường, hành vi vi phạm nội quy cơ sở giam giữ để có biện pháp xử lý phù hợp, bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Đồng thời, chú trọng nâng cao chất lượng công tác quản lý, kiểm soát tình hình, duy trì kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ; tăng cường khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng, bảo đảm mọi tình huống phát sinh đều được phát hiện, xử lý kịp thời, đúng quy định.

Buổi diễn tập được triển khai nghiêm túc, đạt các yêu cầu đề ra. Qua đó, cán bộ, chiến sĩ Phân trại tạm giam Đầm Hà tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và trách nhiệm trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn cơ sở giam giữ; đồng thời rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống, năng lực tổ chức chỉ huy và phối hợp thực hiện nhiệm vụ.

Lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường.

Đây cũng là dịp để đơn vị rà soát phương án bảo vệ, nhận diện những sơ hở, thiếu sót trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, từ đó kịp thời tham mưu các giải pháp khắc phục, nâng cao hiệu quả công tác quản lý giam giữ trong tình hình mới.

Thông qua hoạt động diễn tập, Công an TP. Quảng Ninh tiếp tục củng cố thế chủ động trong bảo đảm an ninh, an toàn cơ sở giam giữ, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, phục vụ hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.