Mưa lớn gây nhiều thiệt hại cho nhiều tỉnh, thành phố

Chiều tối 18/9, Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, thông tin nhanh từ trực ban các tỉnh/thành phố: Lào Cai, Phú Thọ, Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, tính đến 17h ngày 18/9/2026, mưa lớn, ngập lụt đã làm 3 người chết do sạt lở đất sáng 17/9 tại xã Đà Bắc, tỉnh Phú Thọ; 4 nhà sập (Thanh Hóa); 101 nhà hư hỏng (Ninh Bình 4, Nghệ An 4, Hà Nội 1; Lào Cai 10, Phú Thọ 33, Thanh Hóa 49); 19.007 nhà bị ngập (Ninh Bình 5.765; Nghệ An 10; Hà Nội 3.062; Thanh Hoá 10.170).

Mưa lớn cũng làm 26.350ha lúa, hoa màu, rau màu bị ngập, thiệt hại (Ninh Bình 11.343ha; Nghệ An 1.287ha; Hà Nội 6.873ha; Thanh Hoá 6.847ha); 2.947ha cây trồng khác bị ngập, thiệt hại (Hà Nội 1.528ha; Thanh Hoá 1.419ha).

Đồng thời, mưa lớn làm 213 con gia súc và 15.418 con gia cầm bị cuốn trôi, thiệt hại; 1.627,62 ha nuôi thủy sản bị ngập, thiệt hại; 572m kênh mương, bờ sông, bờ bao, suối bị sạt lở, hư hỏng; 27 điểm trường bị ngập, ảnh hưởng.

Về giao thông, hiện còn 4 điểm sạt lở gây ách tắc trên QL16 (01 điểm) và tỉnh lộ (Phú Thọ 01 điểm, Thanh Hóa 02 điểm); 41 điểm ngập gây ách tắc giao thông trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ (trong đó 14 điểm trên các tuyến quốc lộ tại Thanh Hóa: QL45: 05; QL47C: 01; QL217B: 06; QL10: 01; Đường Nghi Sơn - Bãi Trành 01); địa phương đã lập rào chắn, cắm biển cảnh báo, tổ chức phân luồng đảm bảo an toàn giao thông.