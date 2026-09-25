Giải trình làm rõ nhiều vấn đề cử tri, dư luận quan tâm

Chiều 25-9, các đồng chí: Lâm Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lữ Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Phạm Thị Xuân Trang - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì, điều hành phiên giải trình tại Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh. Tham dự phiên giải trình có các đồng chí: Trần Hòa Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Hữu Trí - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo, ủy viên chuyên trách các Ban của HĐND tỉnh; đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương trong tỉnh.

Đồng chí Lâm Đông phát biểu chỉ đạo tại phiên giải trình.

Tại phiên giải trình, 11 vấn đề cử tri, dư luận quan tâm liên quan đến các lĩnh vực an ninh trật tự, giao thông và môi trường đã được Thường trực HĐND tỉnh đề nghị lãnh đạo Công an tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường và các đơn vị, địa phương liên quan giải trình làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm đối với những vấn đề tồn tại, hạn chế thuộc lĩnh vực quản lý; cam kết các giải pháp, lộ trình khắc phục nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh và nguyện vọng chính đáng của cử tri, Nhân dân trong tỉnh. Phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa lược ghi một số nội dung trọng tâm.

* Nỗ lực bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Tại phiên giải trình, bà Nguyễn Thị Thanh Tình - Ủy viên chuyên trách Ban Pháp chế HĐND tỉnh cho biết, qua hoạt động giám sát nhận thấy, trong 6 tháng đầu năm 2026, tình hình tội phạm trên địa bàn tỉnh được kiềm chế, hầu hết các loại tội phạm đều giảm so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, các vụ việc vi phạm liên quan đến thanh thiếu niên và người nước ngoài tiềm ẩn nguy cơ phức tạp, nhất là các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông (TTATGT). Bà Tình đề nghị lãnh đạo Công an tỉnh làm rõ các giải pháp để xử lý triệt để các vấn đề này.

Đại tá Nguyễn Mậu An - Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: "Trong 6 tháng đầu năm 2026, Công an tỉnh đã chủ động, tích cực tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp, công tác nghiệp vụ giữ vững tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh".

Riêng đối với công tác bảo đảm TTATGT, lực lượng Công an tỉnh đã triển khai quyết liệt nhiều kế hoạch, phương án, mở các đợt cao điểm bố trí các lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật tuần tra, kiểm soát xử lý nhiều chuyên đề, trong đó tập trung xử lý vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông như: Vi phạm nồng độ cồn, ma túy; vi phạm tốc độ, chở hàng quá tải, đi sai làn đường, phần đường, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông… Bên cạnh đó, Công an tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm TTATGT đối với người nước ngoài và kế hoạch tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường. Trong 6 tháng, Công an tỉnh đã phát hiện, xử lý số trường hợp vi phạm TTATGT tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2025; tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh giảm cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương) so với cùng kỳ năm 2025. Những kết quả này đã phản ánh hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp và việc triển khai thực hiện của lực lượng Công an tỉnh. Tuy nhiên, kết quả này cũng phản ánh ý thức chấp hành các quy định về pháp luật của người dân còn chưa cao, tình trạng vi phạm pháp luật về TTATGT còn xảy ra, nhất là khi không có lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý.

Thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, đoàn thể phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông đến người dân và du khách; duy trì triển khai các kế hoạch, phương án, chuyên đề và đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát theo chuyên đề, khai thác camera, thiết bị kỹ thuật và thông tin phản ánh theo đúng quy định. Cùng với đó, tăng cường rà soát cơ sở sửa chữa, độ chế xe điện; xử lý nghiêm việc thay đổi kết cấu, công suất và khả năng vận hành của phương tiện; tổ chức khảo sát, kiến nghị phát triển các tuyến xe buýt, xe đưa đón, điểm đón trả an toàn và phương án tổ chức giao thông phù hợp giữa các điểm trường, góp phần giảm nhu cầu học sinh tự điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện; phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn kịp thời các quy định về TTATGT ngay khi du khách nước ngoài đến địa bàn tỉnh. Đồng thời, tiếp tục duy trì công tác rà soát tổ chức giao thông tại các vị trí thường xảy ra vi phạm, tai nạn; kiến nghị bổ sung hoặc điều chỉnh biển báo, vạch qua đường, gờ giảm tốc, đèn tín hiệu, chiếu sáng, điểm dừng, đỗ và phân luồng để phòng ngừa, kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông.

Bên cạnh nội dung trên, Đại tá Nguyễn Mậu An cũng đã giải trình, làm rõ các vấn đề được bà Nguyễn Thị Thanh Tình nêu về việc xử lý, phòng ngừa tội phạm trộm cắp; việc khắc phục các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.

* Giải quyết các bất cập trên các tuyến giao thông

Nêu vấn đề đề nghị lãnh đạo Sở Xây dựng giải trình, ông Nguyễn Phước Bửu Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh số 5 phản ánh: Cử tri xã Nam Cam Ranh đã có nhiều ý kiến, kiến nghị UBND tỉnh sớm đầu tư hệ thống đường gom dọc Quốc lộ 1 và Hệ thống điện chiếu sáng trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua xã Nam Cam Ranh; đầu tư mở rộng đoạn đầu Quốc lộ 27B (điểm giao với Quốc lộ 1) đến điểm nối vào cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo theo lộ giới quy hoạch đã được duyệt và làm hệ thống điện chiếu sáng Quốc lộ 27B đoạn qua xã Nam Cam Ranh; bởi các tuyến đường này thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông, nhất là vào ban đêm.

Ông Nguyễn Văn Vinh - Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết: Theo quy định phân cấp quản lý và đầu tư hạ tầng giao thông, dự án hệ thống đường gom dọc Quốc lộ 1 phục vụ kết nối giao thông địa phương và các khu đô thị, khu/cụm công nghiệp thuộc trách nhiệm đầu tư của địa phương. Trên cơ sở kiến nghị của địa phương và người dân, Sở Xây dựng sẽ phối hợp với xã Nam Cam Ranh rà soát lại quy hoạch đô thị, quy hoạch phân khu, quy hoạch giao thông liên quan; đánh giá cụ thể hiệu quả để kiến nghị tỉnh đầu tư.

Về đầu tư hệ thống chiếu sáng trên tuyến Quốc lộ 1, địa phương có trách nhiệm đầu tư để đảm bảo an toàn giao thông. Vừa qua, tỉnh cũng đã đầu tư chiếu sáng một số đoạn trọng điểm trên Quốc lộ 1. Đề nghị các địa phương có nhu cầu, đề xuất lên Sở Xây dựng để tổng hợp và tham mưu tỉnh xem xét quyết định.

Về kiến nghị nâng cấp mở rộng tuyến Quốc lộ 27B, điểm từ nút giao Quốc lộ 1 đến đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo. Hiện trạng của tuyến đường này là rộng khoảng 7,5m và mặt đường là 5,5m nên cũng khá hẹp. Trong thời gian qua, khi đường cao tốc đưa vào sử dụng thì tuyến đường nối từ Quốc lộ 1 này lên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo trở nên quá tải, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Để sớm đầu tư nâng cấp đoạn tuyến trên, Sở Xây dựng đã có văn bản gửi Sở Tài chính về góp ý kiến về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030; UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu việc tiếp thu, bổ sung phương án phân bổ số tăng thu năm 2025, với dự kiến phân bổ 300 tỷ đồng để đầu tư Dự án mở rộng Quốc lộ 27B đoạn từ nút giao cao tốc Nha Trang - Cam Lâm đến Quốc lộ 1 (bao gồm đầu tư điện chiếu sáng).

Liên quan đến việc tổ chức giao thông trên tuyến đường bộ cao tốc đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo, cử tri xã Mỹ Sơn đề nghị các cấp chính quyền có giải pháp phù hợp nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông, bởi hiện nay, tuyến đường bộ cao tốc này chỉ bố trí 2 làn xe mỗi chiều, trong khi khoảng cách giữa các điểm dừng khẩn cấp còn xa, gây khó khăn trong việc xử lý khi phương tiện gặp sự cố, nhất là khi lưu lượng phương tiện tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Ngoài ra, một số tuyến đường gom dân sinh dọc theo tuyến cao tốc này, đoạn qua phường Đô Vinh chưa được đầu tư đồng bộ cũng được cử tri địa phương kiến nghị khẩn trương triển khai. Những vấn đề này đã được các đại biểu thuộc Tổ đại biểu HĐND tỉnh số 6: Nguyễn Thanh Hải - Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; Lê Vũ Chương - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa đề nghị lãnh đạo Sở Xây dựng giải trình, làm rõ.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Vinh - Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết: Về thẩm quyền, các tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam đi qua tỉnh Khánh Hòa do cơ quan chuyên môn của Bộ Xây dựng quản lý, kiểm tra, điều hành hệ thống an toàn giao thông. Với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương, Sở Xây dựng đã tham mưu UBND tỉnh phản ánh, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền về những bất cập liên quan đến vấn đề này để báo cáo Bộ Xây dựng giải quyết. Sở cũng đã tham mưu UBND tỉnh có ý kiến đề xuất Bộ Xây dựng mở rộng các tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh từ 4 làn xe lên 6 làn xe và có làn dừng khẩn cấp liên tục. Hiện nay, Bộ Xây dựng đang lập chủ trương đầu tư, dự kiến giai đoạn 2026 - 2027 sẽ trình chủ trương đầu tư dự án mở rộng này. Đối với việc đầu tư các đường gom dân sinh, tuyến đường bộ cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo hiện còn 3 đoạn đường gom dân sinh chưa được đầu tư hoàn chỉnh. UBND tỉnh đã nhiều lần chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết. Sở Xây dựng sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, thống nhất phương án và lộ trình thực hiện nhằm sớm hoàn thiện các đoạn đường gom, đáp ứng nhu cầu đi lại, sản xuất của người dân.

* Tập trung xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường

Cũng tại phiên giải trình lần này, ông Lê Quang Trinh - Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã đề nghị lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường làm rõ những vấn đề liên quan đến nguyên nhân, trách nhiệm của sở trong công tác quản lý; có kế hoạch, lộ trình và tiến độ cụ thể để xử lý, giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường phát sinh từ Bãi chôn lấp rác Lương Hòa (phường Bắc Nha Trang); có giải pháp khắc phục tình trạng khi trời mưa lớn nước thải màu đen chảy ra Vịnh Nha Trang ở 3 khu vực thuộc phường Bắc Nha Trang đã làm ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch của Nha Trang - Khánh Hòa.

Khu vực bãi chôn lấp rác và Trạm xử lý nước rỉ rác Lương Hòa (phường Bắc Nha Trang). Ảnh: Thái Thịnh

Bà Nguyễn Thị Lan - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết: "Nguyên nhân trạm xử lý nước thải tại bãi chôn lấp rác Lương Hòa quá tải thời gian qua chủ yếu do khối lượng chất thải sinh hoạt tiếp nhận tại bãi rác liên tục tăng, vượt công suất thiết kế. Thời gian qua, có một số thời điểm, lưu lượng nước rỉ rác phát sinh tăng đột biến, vượt khả năng tiếp nhận của hệ thống hồ điều hòa và các hồ chứa tạm do mưa lớn; tuyến đường ống dẫn nước rỉ rác sau xử lý của trạm xử lý nước rỉ rác bị tắc nghẽn do xuống cấp và bùn cặn tích tụ, dẫn đến nước rỉ rác tại hồ điều hòa vượt dung tích chứa, tràn ra môi trường. Ngay sau khi xảy ra sự cố, cơ quan chức năng đã triển khai các biện pháp khắc phục và giải pháp phòng ngừa các sự cố tượng tự có thể xảy ra". UBND tỉnh đã ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp Dự án Nâng cấp, cải tạo Trạm xử lý nước rỉ rác Lương Hòa; trong đó xây dựng thêm 1 hồ chứa nước rỉ rác và tuyến ống để đưa nước rỉ rác phát sinh từ bãi rác Lương Hòa về Nhà máy xử lý nước thải phía bắc Nha Trang để xử lý, hạn chế nước rỉ rác ra môi trường, ngăn ngừa nguy cơ tràn nước thải khi mưa lớn hoặc sự cố vận hành. UBND tỉnh cũng đã chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Nhà máy điện rác Khánh Hòa tại xã Suối Dầu, với công suất xử lý 1.300 tấn rác/ngày. Dự kiến nhà máy được đưa vào vận hành thử nghiệm từ quý IV/2027. Khi dự án đi vào vận hành, toàn bộ lượng rác phát sinh tại 24 xã, phường khu vực Nha Trang, Diên Khánh, Khánh Vĩnh, Cam Lâm, Cam Ranh sẽ được vận chuyển về nhà máy này để xử lý.

Đối với vấn đề nước thải xả ra vịnh Nha Trang, bà Nguyễn Thị Lan cho rằng, hiện nay, hệ thống hạ tầng kỹ thuật môi trường, thu gom và xử lý chất thải rắn, nước thải ở khu vực Nha Trang còn nhiều bất cập, thường xuyên quá tải cục bộ. Điển hình là tình trạng nước mưa và nước thải chảy thẳng ra vịnh Nha Trang ở khu vực đường Phạm Văn Đồng (đoạn từ cầu Trần Phú đến Hòn Một, phường Bắc Nha Trang). Để khắc phục tình trạng này, UBND tỉnh đã giao Ban Quản lý Dự án Phát triển tỉnh làm chủ đầu tư triển khai thực hiện Dự án Xử lý các nguồn ô nhiễm nước thải của hệ thống thoát nước trên địa bàn khu vực Nha Trang (giai đoạn 1). Theo đó, dự án sẽ đầu tư các trạm bơm, giếng tách riêng biệt nước thải sinh hoạt và nước mưa, bảo đảm khả năng thu gom toàn bộ nước thải phát sinh trong khu vực Nha Trang về Nhà máy xử lý nước thải phía bắc Nha Trang có công suất 15.000m3/ngày đêm và Nhà máy xử lý nước thải phía nam Nha Trang có công suất 40.000m3/ngày đêm để xử lý đạt quy chuẩn môi trường trước khi xả thải ra môi trường. Sau khi dự án đi vào vận hành, các cửa xả hiện hữu tại các khu vực Hòn Chồng, Đặng Tất và Hòn Một sẽ đóng cửa, không xả thải ra biển.

Ngoài ra, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đã giải trình, làm rõ các vấn đề các đại biểu HĐND tỉnh: Nguyễn Tấn Đại - Ủy viên chuyên trách Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Kim Hương - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Diên Khánh nêu về việc đấu nối, vận hành Nhà máy xử lý nước thải phía Bắc Nha Trang; việc đầu tư Nhà máy xử lý rác, các giải pháp tạm thời để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại bãi tập kết rác Hòn Ngang - bãi tập kết rác của 6 xã trên địa bàn huyện Diên Khánh (cũ).

Đồng chí LÂM ĐÔNG - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh: Các cấp, ngành sau phiên giải trình cần tiếp tục kiểm tra, kiểm soát, xác định trách nhiệm quản lý, vận hành và tiến độ thực hiện các dự án, hạng mục khắc phục ô nhiễm tại bãi chôn lấp rác Lương Hòa và giải quyết các nguồn nước thải ra vịnh Nha Trang. Đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự, cần chú trọng công tác phòng ngừa, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng và đấu tranh với tội phạm; xử lý các bất cập về tổ chức giao thông; triển khai biện pháp quản lý phù hợp đối với người nước ngoài, học sinh và các cơ sở giao, cho thuê phương tiện giao thông... Đối với lĩnh vực giao thông, các cơ quan chức năng của tỉnh cần phối hợp với cơ quan quản lý đường bộ, đơn vị khai thác cao tốc xử lý bất cập về tổ chức giao thông và thực hiện các đoạn đường gom phục vụ dân sinh… UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ, trong đó xác định rõ cơ quan chủ trì, đơn vị phối hợp, kết quả phải hoàn thành, mốc tiến độ và thời hạn báo cáo đối với từng nội dung; những vấn đề vượt thẩm quyền phải được tổng hợp, kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết kịp thời…

Đồng chí TRẦN HÒA NAM - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh: 3 nhóm lĩnh vực được lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh giải trình tại phiên họp sát với các vấn đề trọng tâm, được dư luận và cử tri đặc biệt quan tâm và được UBND tỉnh quyết liệt chỉ đạo giải quyết trong thời gian qua. Để công tác giải quyết kiến nghị của cử tri đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn, đối với những vấn đề phức tạp, các sở, ngành phải chủ động xây dựng lộ trình, có kế hoạch giải quyết cụ thể, không chờ đến khi có phiên giải trình mới báo cáo. Đối với những vấn đề có tính chất cấp bách, cần ưu tiên xử lý ngay, UBND tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện của các sở, ngành, địa phương…

HẢI LĂNG - HỒNG ĐĂNG (Ghi)