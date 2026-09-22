Bắc Ninh: Bánh Trung thu bình dân hút khách

Ghi nhận tại một số tuyến phố, điểm bán trên địa bàn các phường Bắc Giang, Kinh Bắc, Từ Sơn…, nhiều gian hàng bánh Trung thu của các thương hiệu quen thuộc thu hút người dân đến tìm hiểu, lựa chọn. Bánh nướng, bánh dẻo bán lẻ với giá khoảng 55.000 - 85.000 đồng/chiếc, tùy loại nhân và trọng lượng. Các hộp 2 - 4 bánh, có giá từ 250.000 - 450.000 đồng/hộp, là lựa chọn phổ biến của nhiều khách hàng để biếu tặng người thân, bạn bè và đối tác.

Khách mua bánh Trung thu tại cửa hàng Tiến Lợi, đường Thánh Thiên, phường Bắc Giang.

Tại các điểm bán, nhiều khách hàng dành thời gian xem kỹ thông tin trên bao bì, nhất là ngày sản xuất, hạn sử dụng, thành phần và hướng dẫn bảo quản. Bên cạnh yếu tố giá, bánh mới sản xuất, vị ngọt vừa phải và nguồn gốc rõ ràng là những tiêu chí được người mua quan tâm.

Bà Lê Hải Giang, tổ dân phố Lê Lợi, phường Bắc Giang chia sẻ: “Gia đình tôi ưu tiên chọn bánh của thương hiệu quen thuộc, giá phù hợp. Vỏ hộp không cần cầu kỳ, quan trọng là bánh mới, vị ngọt vừa phải để bảo đảm sức khỏe cho các thành viên trong gia đình”.

Theo anh Nguyễn Văn Sơn, chủ cơ sở sản xuất bánh Trung thu truyền thống Sơn Thủy, tổ dân phố Thị Cầu 3, phường Vũ Ninh, người tiêu dùng hiện nay kiểm tra kỹ nhãn mác, ngày sản xuất và hạn sử dụng. Do làm bánh theo phương pháp thủ công truyền thống, thời hạn sử dụng ngắn, cơ sở chỉ sản xuất số lượng vừa đủ theo đơn đặt hàng và nhu cầu thực tế hàng ngày. “Khách hàng chủ yếu chọn các mẻ bánh mới ra lò trong ngày với mức giá bình dân. Ngược lại, các set quà tiền triệu năm nay sức mua chậm hẳn. Chúng tôi chỉ bày mẫu giới thiệu, còn lượng tiêu thụ thực tế không đáng kể”, anh Sơn cho biết.

Cán bộ Quản lý thị trường kiểm tra tem nhãn bánh Trung thu tại các điểm bán trên đường Nguyễn Văn Cừ, phường Bắc Giang.

Không chỉ khách mua lẻ, một số khách hàng doanh nghiệp cũng có xu hướng lựa chọn quà Trung thu theo hướng thiết thực, phù hợp ngân sách. Anh Nguyễn Đức Yên, quản lý bán hàng tại Siêu thị Từ Sơn (phường Từ Sơn) cho biết, doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp vẫn duy trì nhu cầu mua quà Trung thu cho công nhân và đối tác. Tuy nhiên, nhiều đơn vị ưu tiên các dòng bánh có bao bì đơn giản, thông tin sản phẩm rõ ràng, chất lượng bảo đảm và mức giá hợp lý. Đối với các hộp quà cao cấp có giá tiền triệu, năm nay đơn vị chỉ nhập số lượng cầm chừng nhằm hạn chế nguy cơ tồn kho sau ngày Trung thu.

Trước nhu cầu tiêu dùng thay đổi, một số cơ sở sản xuất và đơn vị kinh doanh đã điều chỉnh cơ cấu sản phẩm, tăng các dòng bánh ở mức giá trung bình, mẫu mã gọn nhẹ. Nhiều sản phẩm cải tiến phần nhân, giảm độ ngọt, bổ sung các loại hạt; một số sản phẩm có mã QR trên bao bì để hỗ trợ khách hàng tra cứu thông tin.

Bên cạnh kênh phân phối trực tiếp, thị trường bánh thủ công trên mạng xã hội cũng diễn ra sôi động, mang lại nhiều lựa chọn nhưng tiềm ẩn không ít rủi ro về nguyên liệu trôi nổi và điều kiện bảo quản. Người tiêu dùng cần thận trọng khi lựa chọn sản phẩm, nhất là bánh không có nhãn hàng hóa đầy đủ, không rõ cơ sở sản xuất, ngày sản xuất, hạn sử dụng hoặc điều kiện bảo quản; ưu tiên mua bánh tại các cơ sở, điểm bán có địa chỉ rõ ràng; kiểm tra kỹ bao bì, nhãn hàng hóa, thành phần, ngày sản xuất, hạn sử dụng trước khi sử dụng.

Nhằm bảo vệ quyền lợi và sức khỏe nhân dân, lực lượng Quản lý thị trường thành phố Bắc Ninh đã phối hợp với các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường bánh Trung thu. Nội dung kiểm tra tập trung vào nguồn gốc hàng hóa, nhãn hàng hóa, hóa đơn, chứng từ, thời hạn sử dụng và các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm. Các hành vi kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ hoặc không bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Từ nay đến Rằm tháng Tám, nhu cầu mua bánh Trung thu được dự báo tiếp tục tăng. Các sản phẩm có mức giá phù hợp, thông tin minh bạch, chất lượng bảo đảm và đáp ứng yêu cầu an toàn thực phẩm được kỳ vọng tiếp tục là lựa chọn của nhiều người tiêu dùng.