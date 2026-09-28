Mười nữ dân quân Lam Hạ qua lời kể của thân nhân sau 60 năm

Ngày 28/9, tại Khu di tích Tượng đài Mười nữ Anh hùng liệt sĩ dân quân phòng không Lam Hạ, phường Hà Nam (tỉnh Ninh Bình), Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư phối hợp Tỉnh Đoàn Ninh Bình tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm Mười nữ dân quân.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu dâng hương, tưởng niệm những nữ dân quân đã chiến đấu và hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Tham dự chương trình, có: Ông Ngô Văn Cương - Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư; ông Đặng Thanh Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình; anh Trần Ngọc Nam - Bí thư Tỉnh Đoàn Ninh Bình; chị Nông Quỳnh Ngân - Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư; cùng đại diện lãnh đạo tỉnh, các cơ quan, đơn vị, thân nhân Mười nữ dân quân và đoàn viên, thanh niên.

Tọa đàm truyền thống với chủ đề “Mười nữ dân quân Lam Hạ - Bản hùng ca bất tử”.

Sau lễ dâng hương, các đại biểu tham dự tọa đàm truyền thống, với chủ đề “Mười nữ dân quân Lam Hạ - Bản hùng ca bất tử”, tại Hội trường UBND phường Hà Nam.

Tại đây, thân nhân Mười nữ dân quân cùng đoàn viên, thanh niên gặp gỡ, giao lưu và ôn lại những câu chuyện, ký ức về sự hy sinh của các nữ dân quân trong những năm chiến tranh.

Những câu chuyện được kể lại tại tọa đàm giúp thế hệ trẻ hiểu thêm về sự kiện Lam Hạ và những con người đã hy sinh trong cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc.

Ban tổ chức trao quà tới thân nhân Mười nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ.

Dịp này, Ban tổ chức trao quà tới thân nhân Mười nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ. Quà cũng được trao cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; máy tính tặng xã Gia Hưng và xã Gia Phong.

Tổng nguồn lực Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư gửi tặng chương trình là hơn 100 triệu đồng.

Hơn ba tuần tìm hiểu về Lam Hạ

Cũng tại chương trình, Ban tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu 60 năm Ngày hy sinh của Mười nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ (1966 - 2026)”.

Cuộc thi diễn ra từ ngày 7 đến 27/9, qua ba tuần thi, dành cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên, học sinh, học viên và sinh viên trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Thông qua các câu hỏi trực tuyến, người tham gia tìm hiểu về sự kiện lịch sử Lam Hạ, qua đó tiếp cận những câu chuyện về Mười nữ dân quân và lịch sử địa phương.

Ban tổ chức trao học bổng tại chương trình.

Chương trình kỷ niệm 60 năm Ngày hy sinh của Mười nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ diễn ra trong hai hoạt động chính là lễ dâng hương và tọa đàm truyền thống, kết hợp gặp mặt thân nhân liệt sĩ, trao quà an sinh và tổng kết cuộc thi tìm hiểu lịch sử.

Các hoạt động hướng tới việc giúp những câu chuyện về Mười nữ dân quân Lam Hạ được tiếp tục nhắc nhớ trong thế hệ trẻ, cùng với trách nhiệm gìn giữ những giá trị lịch sử của quê hương và đất nước.