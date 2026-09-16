Atletico ra điều kiện bán Alvarez

Atletico sẵn sàng giảm giá bán Alvarez trong hè 2026.

Alvarez trở thành tâm điểm của thị trường chuyển nhượng hè 2026 sau khi công khai tuyên bố muốn rời Atletico để gia nhập Barcelona. Tuy nhiên, thương vụ không thể thành hiện thực do đội bóng thành Madrid kiên quyết giữ chân ngôi sao 26 tuổi.

Rào cản lớn nhất nằm ở điều khoản giải phóng hợp đồng lên tới 500 triệu euro. Đây là con số vượt xa khả năng chi trả của Barcelona và gần như chấm dứt hy vọng của đội bóng xứ Catalonia trong kỳ chuyển nhượng vừa qua.

Dù vậy, tình hình có thể thay đổi vào mùa hè năm sau. Theo El Chiringuito, Chủ tịch Atletico Madrid, Gil Marin đưa ra lời hứa rằng CLB sẽ giảm mức phí giải phóng hợp đồng của Alvarez nếu tiền đạo này ghi ít nhất 20 bàn trên mọi đấu trường ở mùa giải năm nay.

Đây không phải nhiệm vụ quá xa vời với chân sút người Argentina. Mùa trước, Alvarez ghi đúng 20 bàn cho Atletico. Trước đó, trong mùa giải đầu tiên khoác áo đội bóng Tây Ban Nha, anh thậm chí cán mốc 29 pha lập công.

Alvarez hiện vẫn nằm trong kế hoạch của HLV Diego Simeone. Anh ra sân 3 trận từ đầu mùa, đặc biệt là màn thi đấu trọn vẹn 90 phút trước Liverpool. Điều đó cho thấy dù xuất hiện những thông tin về bất đồng, Atletico chưa có ý định gạt tiền đạo này khỏi đội hình.

Với Barcelona, thông tin trên mang đến cho CLB một cơ hội lớn. Dù vậy, khả năng Barcelona chiêu mộ Alvarez ngay trong tháng 1 gần như khó xảy ra. Atletico khả năng chỉ xem xét tương lai của tiền đạo này sau khi mùa giải kết thúc.

Nếu Alvarez tiếp tục duy trì hiệu suất ghi bàn và chạm mốc 20 bàn, cánh cửa tới Barcelona có thể rộng mở vào hè 2027.