Công Phượng và Đồng Nai tiếp tục nhận trái đắng

Trước cuộc tiếp đón CAHN trên sân nhà, Đồng Nai rất quyết tâm tìm kiếm chiến thắng đầu tiên của mùa giải. Tuy nhiên, chênh lệch về đẳng cấp giữa hai đội đã sớm được thể hiện, đặc biệt trong điều kiện thời tiết mưa lớn khiến trận đấu diễn ra không hề dễ dàng.

Ngay trong hiệp một, Đồng Nai đã gặp bất lợi lớn khi phải thi đấu thiếu người sau một tình huống nhận thẻ đỏ. Việc chỉ còn 10 cầu thủ trên sân khiến đội chủ nhà càng gặp nhiều khó khăn trước sức ép liên tục từ CAHN.

CLB Đồng Nai của Công Phượng tiếp tục trải qua những ngày tháng đầy khó khăn khi nhận thất bại 0-3 trước CAHN ở Cúp Quốc gia 2026-2027. Ảnh: CLB Đồng Nai

Bước sang hiệp hai, đội bóng của HLV Mano Polking nhanh chóng tận dụng lợi thế hơn người để giải quyết trận đấu. Phút 53, Alan mở tỷ số cho CAHN sau một pha dứt điểm chính xác trong vòng cấm.

Chỉ ba phút sau, cách biệt được nhân đôi. Từ một tình huống tấn công biên, Brayan bật cao đánh đầu hiểm hóc, không cho thủ môn Đồng Nai cơ hội cản phá.

Đến phút 59, Thành Long ghi tên mình lên bảng tỷ số để hoàn tất chiến thắng 3-0 cho đội bóng ngành công an. Ba bàn thắng chỉ trong vòng sáu phút đã đánh gục hoàn toàn tinh thần chiến đấu của đội chủ nhà.

Trong nỗ lực tìm kiếm sự khác biệt, Công Phượng được tung vào sân khi Đồng Nai đã bị dẫn 0-2. Tuy nhiên, tiền đạo từng là niềm hy vọng lớn của bóng đá Việt Nam không thể tạo ra phép màu. Trước CAHN, Công Phượng có rất ít khoảng trống để thể hiện khả năng xử lý kỹ thuật và tạo đột biến.

Thất bại này tiếp tục nối dài chuỗi ngày đáng quên của Đồng Nai. Trước đó, đội bóng của Công Phượng đã thua Thể Công Viettel 0-2 trong trận ra quân V.League 2026-2027, rồi tiếp tục gục ngã 0-1 trước Hà Tĩnh. Tính trên mọi đấu trường, Đồng Nai đã trải qua ba trận liên tiếp không ghi nổi bàn thắng nào và để thủng lưới tới 6 lần.

Kết quả ấy phần nào phản ánh sự khắc nghiệt của V.League đối với một đội bóng vừa trở lại sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam. Với riêng Công Phượng, hành trình tái xuất V.League sau nhiều năm thi đấu ở giải hạng Nhất cũng đang diễn ra không hề dễ dàng.

Phía trước Đồng Nai vẫn còn rất nhiều trận đấu để cải thiện tình hình, nhưng nếu không nhanh chóng nâng cao chất lượng lối chơi và khả năng tận dụng cơ hội, đội bóng này sẽ còn đối mặt với nhiều thử thách trong cuộc đua trụ hạng mùa giải năm nay.