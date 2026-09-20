Người nhện' Bùi Tiến Dũng rực sáng, SHB Đà Nẵng loại Hà Nội FC ở Cúp Quốc gia

Thủ môn Bùi Tiến Dũng (áo đen) thực hiện 2 pha cản phá ở loạt sút luân lưu, giúp SHB Đà Nẵng giành chiến thắng trước Hà Nội FC ở đấu trường Cúp Quốc gia 2026/27. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Sau hai trận toàn thua ở V-League, Hà Nội FC (áo trắng) quyết tâm giành chiến thắng trước đội khách SHB Đà Nẵng để giải tỏa áp lực. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Dù phải thi đấu trên sân Hàng Đẫy nhưng đội khách SHB Đà Nẵng không hề tỏ ra lép vế trước đại diện Thủ đô. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Đoàn quân của huấn luyện viên Lê Đức Tuấn còn vượt lên dẫn trước ở phút thứ 19 với bàn thắng của cầu thủ Việt kiều Kavil Luong. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Nhận bàn thua trên sân nhà, Văn Quyết và các đồng đội nỗ lực gia tăng sức ép ở mặt trận tấn công. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Quyết tâm của đại diện Thủ đô được cụ thể hóa với bàn gỡ hòa 1-1 do công của ngoại binh Jung Andrew. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Hà Nội FC nỗ lực tấn công trong hiệp hai để 'giải quyết' trận đấu trong 90 phút thi đấu chính thức. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Tuy nhiên, dù đã tung cả Hoàng Hên vào sân nhưng Hà Nội FC vẫn không thể thêm một lần xuyên thủng mành lưới của đội khách Đà Nẵng. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Trận đấu bước vào loạt luân lưu cân não và 'người hùng Thường Châu' Bùi Tiến Dũng thực hiện 2 pha cản phá giúp SHB Đà Nẵng giành chiến thắng với tỷ số 4-3. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Thủ môn Quan Văn Chuẩn dù rất nỗ lực nhưng không thể sửa sai cho các đồng đội. Hà Nội FC dừng bước ngay ở Vòng loại Cúp Quốc gia 2026/27. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)