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Thống kê trận đấu Atletico Madrid 2-1 Real Madrid: Jonathan David tỏa sáng, Atletico Madrid giành trọn 3 điểm

Atletico Madrid vượt qua Real Madrid với tỷ số 2-1. J. David là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.85. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

Báo Lâm Đồng
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Kết quả & diễn biến bàn thắng

Thống kê trận đấu

Atletico Madrid kiểm soát thế trận với 61% thời lượng cầm bóng; Atletico Madrid vượt trội về số cú sút trúng đích (9).

Cầu thủ nổi bật

Chấm điểm cầu thủ

Đội hình ra sân

Những khoảnh khắc quyết định

Lịch sử đối đầu

Phong độ & thống kê mùa giải

Bảng xếp hạng

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Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-atletico-madrid-2-1-real-madrid-jonathan-david-toa-sang-atletico-madrid-gianh-tron-3-diem-465778.html