Thống kê trận đấu Atletico Madrid 2-1 Real Madrid: Jonathan David tỏa sáng, Atletico Madrid giành trọn 3 điểm

Ngày 21/9 hứa hẹn là một ngày thi đấu bận rộn và kịch tính của Đoàn thể thao Việt Nam tại Asiad 2026. Các vận động viên đồng loạt xuất trận ở nhiều môn mũi nhọn trải dài từ sáng sớm đến tối với hy vọng giành huy chương.