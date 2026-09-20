MU chật vật hòa đội bét bảng

Thầy trò Michael Carrick chơi phóng khoáng, liên tục tạo ra cơ hội và tung tổng cộng 29 cú sút trong cả trận, nhưng sự thiếu hiệu quả cùng những khoảng trống nơi hàng thủ khiến "Quỷ đỏ" tiếp tục có một trận đấu đáng thất vọng.

MU nhập cuộc chủ động và tạo ra hàng loạt cơ hội ngay trong hiệp một. Lisandro Martinez, Bruno Fernandes, Matheus Cunha và Marcus Rashford đều có những pha dứt điểm đáng chú ý. Đáng tiếc nhất là cú sút của Bruno Fernandes đưa bóng tìm đến cột sau đường chuyền ngược của Cunha. Rashford cũng có không ít khoảng trống nhưng vẫn chưa thể tìm thấy bàn thắng đầu tiên kể từ khi trở lại MU.

MU tiếp tục gây thất vọng.

Thế trận cởi mở khiến hiệp một chứng kiến tới 26 cú sút, nhiều nhất trong một trận đấu Premier League. MU tạo ra sức ép lớn, nhưng Fulham cũng liên tục khai thác những khoảng trống phía sau hàng tiền vệ đội khách. Senne Lammens phải nhiều lần trổ tài trước các pha dứt điểm của Josh King và Sander Berge, cho thấy hàng thủ MU không thực sự kiểm soát được tình hình.

Sau hiệp một sôi động, trận đấu bất ngờ chậm lại đầu hiệp hai. Fulham sau đó tận dụng sai lầm của MU để mở tỷ số. Calvin Bassey cướp bóng từ chân Cunha rồi dứt điểm, Lammens cản phá thành công nhưng Lisandro Martinez vô tình đưa bóng về lưới nhà.

Bị dẫn bàn, MU dồn lên tấn công nhưng vẫn gặp vấn đề trong khâu kết thúc. Phải đến những phút cuối, Cunha mới giúp đội khách thoát thua theo cách khá may mắn. Cú sút xa của tiền đạo Brazil chạm mạnh vào David Affengruber, đổi hướng khiến Leno bất lực.

Một điểm giúp MU kéo dài chuỗi bất bại tại Craven Cottage lên 11 trận, nhưng không thể che giấu khởi đầu đáng lo ngại. Sau 5 vòng đấu, Carrick cùng học trò chỉ thắng 1 trận và đang giậm chân ở nửa sau bảng xếp hạng.

Đáng chú ý, họ đã san bằng kỷ lục về số điểm thấp nhất sau 5 trận trong kỷ nguyên Premier League. 29 cú sút cho thấy MU vẫn chơi đầy chủ động, nhưng sự phung phí cơ hội và phòng ngự thiếu chắc chắn đang khiến những nỗ lực của Carrick chưa thể chuyển hóa thành kết quả.

Bảng xếp hạng Premier League.