Áo dài Việt đối thoại cùng thế giới
Các giá trị văn hóa đã có một cuộc gặp gỡ đặc biệt ngay tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, khi hơn 1.000 người trong những tà áo dài Việt Nam và trang phục truyền thống của nhiều quốc gia đã cùng bước vào một cuộc diễu hành mang tên “Sắc màu năm châu”. Ở đó, thời trang không chỉ để trình diễn mà trở thành một cách để các nền văn hóa nhận diện, chia sẻ và đến gần nhau hơn.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ao-dai-viet-doi-thoai-cung-the-gioi-420915.htm