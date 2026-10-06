[GALLERY] Hoài Lâm - Ngọc Trinh tươi rói trong ngày về chung một nhà

Sáng ngày 6/10, Hoài Lâm chia sẻ hình ảnh trong ngày cưới với Ngọc Trinh. Nam ca sĩ và vợ diện trang phục cưới truyền thống, xuất hiện bên khu vực được trang trí bằng nhiều hoa và mô hình rồng màu đỏ - trắng.

Hoài Lâm và Ngọc Trinh có những khoảnh khắc vui vẻ trong ngày cưới.

Tối ngày 5/10, Hoài Lâm đăng ảnh tại nhà riêng trước thềm lễ cưới. Nam ca sĩ viết: “Vẫn đang chờ đợi. Cuộc sống hôn nhân".

Hoài Lâm cũng chia sẻ hình ảnh lễ vu quy diễn ra tại nhà riêng của cô dâu. Không gian được trang trí với nhiều hoa tươi, tạo điểm nhấn cho buổi lễ trước tiệc cưới chính ngày 6/10.

Theo Vietnamnet, chuyên gia trang điểm Tuyết Minh cho biết cô dâu không giấu sự hồi hộp trước tiệc cưới vì nhà trai mời đông khách. Khoảng 200 người hâm mộ đến dự, trong đó có những người từ Hà Nội vào. Khách mời nghệ sĩ gồm Bạch Công Khanh, TiTi, rapper Billy và nhiều đồng nghiệp của Hoài Lâm.

Theo Tiền Phong, vợ Hoài Lâm tên đầy đủ Nguyễn Thị Ngọc Trinh, sinh năm 2004, tên gọi thân mật ở nhà là Thư. Cô không hoạt động trong ngành giải trí. Trước lễ cưới, cặp đôi công khai bộ ảnh cưới và những khoảnh khắc bên nhau.

Trong bộ ảnh cưới được chia sẻ trước lễ cưới, Hoài Lâm dành lời nhắn cho Ngọc Trinh: “Anh đã cố gắng để em hiểu anh. Có gì thì nói với anh, anh sửa từ từ. Không bao giờ anh phản bội em”.

Theo Znews, thời gian qua, Hoài Lâm tích cực hoạt động nghệ thuật. Nam ca sĩ phát hành các sản phẩm âm nhạc mới và đi diễn tại nhiều sân khấu, phòng trà.

Hồi tháng 4, Hoài Lâm trở lại với ca khúc “Mai này em có về không”. Sản phẩm đánh dấu màn tái hợp giữa anh và Nguyễn Minh Cường, bộ đôi từng tạo dấu ấn với “Hoa nở không màu” và “Buồn làm chi em ơi”.

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