Đàm Tùng Vận gặp thử thách với hình tượng khác lạ

Đàm Tùng Vận đang trở thành cái tên được bàn luận nhiều trên màn ảnh Trung Quốc khi Lan Hương Như Cố liên tục ghi nhận những con số ấn tượng. Tác phẩm hiện đã vượt mốc 33.000 điểm nhiệt trên Tencent Video, chỉ số phản ánh mức độ quan tâm và thảo luận của khán giả đối với một bộ phim. Thành tích này giúp Lan Hương Như Cố nằm trong nhóm tác phẩm nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ trong năm nay.

Đáng chú ý, thành công của phim diễn ra song song với những tranh luận xoay quanh nữ chính. Đàm Tùng Vận đảm nhận nhân vật có hành trình trải dài qua nhiều giai đoạn, từ một cô gái trẻ bước vào cuộc đời nhiều biến động đến người phụ nữ phải tự mình đối diện với những thử thách trong gia đình. Chính sự thay đổi về số phận khiến ngoại hình và cách thể hiện nhân vật của nữ diễn viên trở thành chủ đề được khán giả đưa ra bàn luận.

Đàm Tùng Vận trong Lan Hương Như Cố.

Một bộ phận người xem cho rằng diện mạo nhỏ nhắn, gương mặt trẻ trung của Đàm Tùng Vận tạo lợi thế ở những phân đoạn nhân vật còn trẻ. Hình ảnh này cũng tương đối quen thuộc với nữ diễn viên sau nhiều vai diễn thanh xuân trước đây. Tuy nhiên, khi câu chuyện chuyển sang giai đoạn nhân vật trưởng thành, trải qua nhiều biến cố và trở thành người có tiếng nói trong gia đình, một số khán giả lại cảm thấy ngoại hình của Đàm Tùng Vận chưa tạo được sự thay đổi tương xứng với hành trình mà nhân vật trải qua.

Trên các diễn đàn phim ảnh, có ý kiến nhận xét gương mặt trẻ thơ của Đàm Tùng Vận khiến cảm giác về tuổi đời nhân vật chưa thật sự rõ nét. Một số khán giả khác lại cho rằng nữ diễn viên gặp thử thách khi phải thể hiện đồng thời hai sắc thái: sự trẻ trung ở những năm đầu và nét từng trải sau hàng loạt biến cố.

Đây không phải lần đầu ngoại hình trở thành chủ đề tranh luận khi Đàm Tùng Vận lựa chọn một dạng vai khác với hình tượng quen thuộc. Nữ diễn viên từng ghi dấu với những nhân vật có vẻ ngoài trẻ hơn tuổi thật, vì vậy việc đảm nhận hình tượng nữ chủ trong một câu chuyện cổ trang nhiều biến động cũng tạo ra sự kỳ vọng lớn từ người xem.

Dù vậy, những ý kiến trái chiều không khiến sức hút của Lan Hương Như Cố giảm nhiệt. Bộ phim vẫn dẫn đầu khung giờ phát sóng trên CCTV-8, đồng thời duy trì lượng người xem đáng chú ý. Thành tích trên Tencent Video cũng cho thấy tác phẩm đang tạo được độ thảo luận lớn trên các nền tảng trực tuyến.

Chuyển thể từ tiểu thuyết đình đám, Lan Hương như cố đang nhận được sự quan tâm rộng rãi của cộng đồng mạng Hoa ngữ.

Một trong những yếu tố giúp phim giữ chân khán giả nằm ở cách xây dựng hành trình của nữ chính. Thay vì chỉ xoay quanh chuyện tình cảm, câu chuyện đặt nhân vật vào những tình huống liên quan đến gia đình, quyền lực và sự lựa chọn. Nhân vật phải liên tục tìm cách thích nghi với hoàn cảnh, từ đó tạo ra nhiều nút thắt trong diễn biến.

Bên cạnh đó, hệ thống nhân vật phụ cũng góp phần mở rộng câu chuyện. Mỗi nhân vật sở hữu mục tiêu và hoàn cảnh riêng, khiến những mâu thuẫn trong gia đình không đơn thuần được phân chia theo ranh giới tốt - xấu. Cách xây dựng này giúp diễn biến phim có thêm nhiều lớp và tạo điều kiện để các tuyến nhân vật cùng phát triển.

Phần hình ảnh cũng là điểm được chú ý. Phục trang, không gian phủ đệ, lễ nghi và những sinh hoạt thường ngày được đầu tư nhằm tái hiện đời sống cổ trang. Nhiều chi tiết từ bối cảnh đến cách sắp đặt vật dụng được khán giả chia sẻ trên mạng xã hội, góp phần tạo thêm độ nhận diện cho tác phẩm.

Với Đàm Tùng Vận, những tranh luận hiện tại cho thấy nữ diễn viên đang đứng trước một thử thách mới trong quá trình mở rộng dạng vai. Việc khán giả chưa hoàn toàn thống nhất về màn thể hiện của cô không đồng nghĩa sức hút của nhân vật hay bộ phim bị phủ nhận.

Ngược lại, Lan Hương Như Cố vẫn đang tiếp tục duy trì thành tích đáng chú ý trên cả truyền hình và nền tảng trực tuyến. Khi câu chuyện chưa đi đến hồi kết, màn thể hiện của Đàm Tùng Vận nhiều khả năng sẽ tiếp tục là một trong những chủ đề được khán giả theo dõi và bàn luận.