Hoài Lâm đón cô dâu Ngọc Trinh về nhà

Hoài Lâm và cô dâu Ngọc Trinh tổ chức lễ cưới tại nhà riêng của nam ca sĩ ở xã Tân Lược, tỉnh Vĩnh Long. Hôn lễ được trang trí tông màu đỏ trắng với khung ảnh lớn của cô dâu, chú rể được đặt ở cổng chào. Hoài Lâm và Ngọc Trinh mặc áo dài đỏ. Cả 2 nhận được nhiều lời chúc phúc từ bạn bè, khán giả. Một ngày trước đó, họ cử hành lễ vu quy tại nhà cô dâu.

Trong sáng 6/10, sau lễ rước dâu, gia đình Hoài Lâm tổ chức đãi tiệc tại nhà. Ca sĩ cũng mời một số người hâm mộ, bạn bè đến chung vui.

Hoài Lâm công khai chuyện tình cảm từ tháng 9. Trước đó, nam ca sĩ giấu kín mối quan hệ. Trong bài đăng tiết lộ việc cầu hôn nửa kia, giọng ca Hoa nở không màu viết: "Anh đã cố gắng để em hiểu anh. Có gì thì nói với anh, anh sửa từ từ. Anh sẽ không bao giờ có chuyện anh phản bội em. Hãy kiên nhẫn và cho cái tôi của anh được đi đến đỉnh điểm. Anh sẽ quay đầu và làm lại bằng tấm lòng cao cả. Anh không dài dòng, chỉ mong em chịu khó cho anh thêm ít thời gian nữa".

Hình ảnh trong lễ cưới của Hoài Lâm tại nhà ở Vĩnh Long. Ảnh: FBNV.

Vợ Hoài Lâm cùng quê nam ca sĩ, kém anh 9 tuổi và hiện kinh doanh online. Từ khi công khai chuyện tình cảm, Ngọc Trinh nhận được sự chú ý. Bài đăng gần nhất của cô nhận được hàng nghìn lượt tương tác.

Hoài Lâm sinh năm 1995, nổi tiếng sau khi giành quán quân Gương mặt thân quen mùa hai năm 2014. Anh gây ấn tượng với giọng hát giàu cảm xúc, khả năng xử lý linh hoạt và có thể theo đuổi nhiều dòng nhạc, từ trữ tình, nhạc vàng đến nhạc trẻ.

Trước khi đến với Ngọc Trinh, Hoài Lâm từng trải qua cuộc hôn nhân với Cindy Lư, có hai con gái chung. Sau khi chia tay năm 20220, Hoài Lâm chuyển về quê sống cùng cha mẹ.

Thời gian gần đây, Hoài Lâm thực hiện các Vlog ghi lại cuộc sống thường ngày, công việc và quá trình chuẩn bị cho lễ cưới. Nam ca sĩ thừa nhận khá ngại ngùng khi bắt đầu làm Vlog vì không chắc sở thích này có được khán giả đón nhận.

Trong sự nghiệp, Hoài Lâm ghi dấu với nhiều ca khúc được yêu thích như Về đâu mái tóc người thương, Hoa nở không màu... Nam ca sĩ có nhiều lần gián đoạn sự nghiệp, tạm ngưng hoạt động vì yếu tố sức khỏe.

Bên cạnh đó, anh nhiều lần thay đổi nghệ danh. Khởi nghiệp với nghệ danh Hoài Lâm do Hoài Linh đặt cho, sau đó, nam ca sĩ từng đi diễn với cái tên Young LuuLi, Young Tulo. Cuối năm 2024, anh thông báo đi diễn với tên thật Nguyễn Tuấn Lộc. Đến tháng 7, Hoài Lâm thay ảnh đại diện và ảnh bìa trang cá nhân bằng hình ảnh có dòng chữ “Tlam”, đồng thời chia sẻ đường link dẫn đến sản phẩm mới mang tên Ký ức. Khi truy cập đường link, khán giả thấy ca sĩ thể hiện bài Ký ức là Tlam.

Trước đó, vào tháng 4, anh có sản phẩm mang tên Mai này em có về không, đánh dấu lần tái hợp với nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường. Trước đó, cả hai từng tạo dấu ấn với hai ca khúc Hoa nở không màu và Buồn làm chi em ơi.