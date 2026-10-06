Nguyễn Văn Chung 'gặp hạn' với 'chị Phiến' trong Quyết cua anh này

Phim điện ảnh Henry's First Dates (tên tiếng Việt: Quyết cua anh này) đã gặp gỡ một số khán giả Việt qua buổi công chiếu diễn ra vào ngày 29/9/2026 và nhận được nhiều phản hồi tích cực. Phim kể về chuyện tình ngọt ngào, lãng mạn, hài hước và không kém phần trắc trở của Henry (Nadech Kugimiya) và Lucy (Minnie Nicha - nhóm i-dle).

Sau một tai nạn, Henry mắc bệnh mất trí nhớ thuận chiều - khiến anh không thể hình thành và lưu giữ những ký ức mới sau thời điểm xảy ra tai nạn, trong khi những ký ức trước đó vẫn còn nguyên vẹn. Vậy nên, dù rơi vào lưới tình của Lucy nhưng cứ mỗi sáng thức dậy, anh lại quên cô là ai. Biết chuyện tình này muôn vàn khó khăn nhưng Lucy vẫn quyết theo đuổi lại Henry mỗi ngày.

Bên cạnh sức hút của nam nữ chính thì Quyết cua anh này còn trở nên hài hước hơn nhờ màn tung hứng của bố và em trai Henry.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung không ngại thử sức ở lĩnh vực lồng tiếng phim.

Bố của Henry là người đàn ông ấm áp, một mình "gà trống nuôi con" sau khi vợ mất. Ông lúc nào cũng cùng em trai Henry diễn lại chính ngày sinh nhật của mình để phù hợp với trí nhớ sau tai nạn của Henry. Việc lặp đi lặp lại ngày sinh nhật khiến hai bố con phải làm đủ trò hài hước và vui vẻ, thậm chí có cả những hành động hơi "điên khùng" khiến người xem không nhịn được cười.

Nhưng phía sau vẻ lạc quan và ấm áp ấy lại là nỗi buồn của một người cha đã ở tuổi xế chiều, phải chứng kiến cậu con trai khỏe mạnh ngày nào trở nên khác đi sau tai nạn. Ông vừa muốn bảo vệ Henry, vừa phải học cách chấp nhận rằng cuộc sống của con trai mình có thể sẽ không bao giờ trở lại như trước.

Người lồng tiếng cho nhân vật đầy cảm xúc nhưng cũng rất hài hước này chính là nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Đây là lần đầu tiên nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lồng tiếng cho một nhân vật thứ chính có lượng thoại dài và xuất hiện xuyên suốt bộ phim điện ảnh. Vậy nên, anh đã có được những trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. Nguyễn Văn Chung còn đùa rằng đạo diễn lồng tiếng hứa hẹn cho anh nhận vai lớn hơn cả nam chính và kết quả anh được giao lồng tiếng cho… bố của nam chính.

Bên cạnh thử thách thổi hồn cho câu chuyện thêm hài hước, anh tài Nguyễn Văn Chung còn phải làm cho tông giọng của mình trở nên già đi để phù hợp với hình tượng nhân vật đã ở tuổi xế chiều. Một số khán giả chia sẻ nếu không biết Nguyễn Văn Chung lồng tiếng cho nhân vật bố Henry thì họ không nhận ra đây là giọng của nam nhạc sĩ. Sở dĩ, Nguyễn Văn Chung đạt tới sự chuyên nghiệp này là nhờ anh đã chăm chỉ theo học khóa lồng tiếng trong thời gian dịch Covid-19.

"Chị Phiến" Khuyến Dương đảm nhận lồng tiếng cho em trai của Henry - nhân vật Kha-noon. "Chị Phiến" đã có nhiều kinh nghiệm lồng tiếng cho phim điện ảnh hài Thái Lan nhưng anh cảm thán đây là lần đầu tiên bản thân hóa thân vào một nhân vật "nhoi và hát nhiều tới vậy". Đặc biệt hơn, nhân vật Kha-noon hát nhiều nhưng hát… rất dở. "Chị Phiến" hài hước mời khán giả tới rạp để thưởng thức chất giọng "âm trì" của mình trong nhân vật mới.

Bên cạnh việc còn ham chơi, thích "cua" gái, hay nghĩ ra ý tưởng "điên rồ" thì Kha-noon cũng tình cảm và yêu thương anh trai. Vậy nên, "chị Phiến" cũng phải nghiên cứu và điều chỉnh thật kỹ tông giọng của mình để thể hiện được tầng cảm xúc ẩn sâu vẻ ngoài hơi nông nổi của Kha-noon.

Bộ phim Quyết cua anh này lấy bối cảnh một vùng quê của Thái Lan vậy nên khi lồng tiếng Việt hoá, đạo diễn Đạt Phi đã quyết định sử dụng phong cách hài hước, phóng khoáng của miền Tây Nam Bộ cho các nhân vật. Phiên bản lồng tiếng đậm chất miền Tây này nhận được nhiều sự yêu thích của khán giả bởi vừa tạo được cảm giác thân quen vừa giữ được sự hài hước đúng tinh thần phiên bản Thái của Quyết Cua Anh Này.

Hiện tại, "bố con" Nguyễn Văn Chung và "chị Phiến" Khuyến Dương đang tích cực tham gia cinetour vào ngày 03.10 ở một số rạp chiếu phim tại thành phố Hồ Chí Minh để quảng bá cho bộ phim Quyết Cua Anh Này. Khán giả yêu thích bộ đôi có thể vừa tới rạp thưởng thức phim vừa gặp gỡ, giao lưu cùng anh tài và "anh tày" này.

Quyết cua anh này khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 02/10/2026.