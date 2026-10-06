Đạo diễn Trại Buôn Người có bước tiến ngang Trấn Thành, Lý Hải

Doanh thu Trại Buôn Người tính đến sáng 6/10 đã vượt 310 tỷ đồng, tiếp tục duy trì sức nóng tại phòng vé Việt. Với thành tích này, đạo diễn Toni Dương Bảo Anh chính thức có tên trong nhóm đạo diễn sở hữu tác phẩm điện ảnh đạt doanh thu từ 300 tỷ đồng trở lên.

Theo thống kê được chia sẻ, hiện có 4 đạo diễn Việt Nam có phim vượt mốc 300 tỷ đồng gồm Trấn Thành, Lý Hải, Đặng Thái Huyền và Toni Dương Bảo Anh. Đây là dấu mốc đáng chú ý đối với đạo diễn Toni Dương Bảo Anh khi Trại Buôn Người mới là một trong những tác phẩm nổi bật trong hành trình làm nghề của anh.

Đạo diễn 'Trại buôn người' - Toni Dương Bảo Anh.

Trước Toni Dương Bảo Anh, Trấn Thành đã tạo nên chuỗi thành tích đặc biệt tại phòng vé với 5 tác phẩm liên tiếp vượt mốc 300 tỷ đồng. Cụ thể, Bố Già đạt khoảng 427 tỷ đồng, Nhà Bà Nữ thu 475 tỷ đồng, Mai đạt 551 tỷ đồng, Bộ Tứ Báo Thủ cán mốc 332 tỷ đồng và Thỏ Ơi!! hiện đạt khoảng 383 tỷ đồng. Tổng doanh thu của 5 bộ phim do Trấn Thành đạo diễn đã vượt 2.100 tỷ đồng, đưa anh trở thành đạo diễn Việt đầu tiên chạm cột mốc này.

Trấn Thành (bên trái) tạo nên chuỗi thành tích đặc biệt tại phòng vé.

Lý Hải góp mặt trong nhóm này với Lật Mặt 7: Một Điều Ước, tác phẩm khép lại hành trình tại rạp với khoảng 482,5 tỷ đồng. Trước đó, Lật Mặt 6: Tấm Vé Định Mệnh đạt khoảng 273 tỷ đồng, trong khi Lật Mặt 5: 48H thu khoảng 150 tỷ đồng. Với thành tích của Lật Mặt 7, Lý Hải tiếp tục khẳng định sức hút của thương hiệu điện ảnh do anh đạo diễn và sản xuất.

Lý Hải khẳng định sức hút của thương hiệu điện ảnh do anh đạo diễn và sản xuất.

Một trường hợp khác là đạo diễn Đặng Thái Huyền với Mưa Đỏ. Lấy bối cảnh 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, bộ phim gây chú ý khi đạt khoảng 713,8 tỷ đồng doanh thu phòng vé, qua đó đưa Đặng Thái Huyền vào nhóm những đạo diễn Việt có tác phẩm vượt mốc 300 tỷ đồng.

Trong bức tranh đó, Trại Buôn Người mang màu sắc khác biệt khi khai thác đề tài buôn người và những đường dây tội phạm xuyên biên giới. Bộ phim xoay quanh hành trình của những con người bị lừa sang nước ngoài, sau đó rơi vào một thế giới đầy nguy hiểm và tìm cách thoát thân.

Điểm đáng chú ý của Trại Buôn Người nằm ở cách câu chuyện được đẩy nhanh qua nhiều tình huống căng thẳng. Những nhân vật bị đặt vào hoàn cảnh phải lựa chọn giữa việc tìm cách sinh tồn, bảo vệ người thân và thoát khỏi đường dây tội phạm.

Trại Buôn Người được đẩy nhanh qua nhiều tình huống căng thẳng.

Từ khi ra rạp, Trại Buôn Người liên tục duy trì sức hút và nhanh chóng gia tăng doanh thu. Việc vượt 300 tỷ đồng giúp bộ phim trở thành một trong những tác phẩm Việt nổi bật nhất phòng vé năm 2026.

Với Toni Dương Bảo Anh, thành tích của Trại Buôn Người còn mang ý nghĩa đặc biệt khi giúp anh bước vào nhóm đạo diễn có phim đạt doanh thu vượt 300 tỷ đồng. Nếu Trấn Thành gây chú ý với loạt phim liên tiếp tạo doanh thu lớn, Lý Hải ghi dấu cùng thương hiệu Lật Mặt, còn Đặng Thái Huyền tạo dấu ấn với Mưa Đỏ, Toni Dương Bảo Anh hiện được nhắc đến nhờ Trại Buôn Người.

Hành trình phòng vé của Trại Buôn Người vẫn chưa kết thúc. Khi bộ phim tiếp tục được duy trì suất chiếu trước sự xuất hiện của loạt tác phẩm mới trong tháng 10, doanh thu cuối cùng của phim vẫn là con số được khán giả và giới điện ảnh chờ đợi.