Rihanna đáp trả EJ Johnson sau màn 'đá xéo' tại Paris Fashion Week

Rihanna có màn đáp trả ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý sau khi EJ Johnson công khai “đá xéo” nữ ca sĩ vì đến muộn một giờ tại show Dior thuộc khuôn khổ Paris Fashion Week.

Hồi đầu tuần, EJ Johnson - ngôi sao của chương trình Rich Kids Of Beverly Hills và sử dụng đại từ “they/them” - chia sẻ loạt khoảnh khắc chuẩn bị tham dự show thời trang của Dior trên Instagram. Sau khi sự kiện kết thúc, EJ Johnson, kể lại những gì xảy ra, trong đó có việc Rihanna đến muộn.

EJ Johnson.

“Show bắt đầu trễ một tiếng vì Rihanna đến muộn và bạn biết đấy… chúng tôi cũng chẳng định ngồi chờ cô ấy, nhưng dù sao show vẫn rất đẹp”, EJ Johnson nói trong một đoạn video.

Một ngày sau, đoạn video ghi lại cảnh EJ Johnson bị ngăn không cho vào khách sạn tại Paris sau khi tạo dáng trước một nhóm đông paparazzi bất ngờ được lan truyền trên mạng xã hội. Bên dưới video, Rihanna để lại bình luận vỏn vẹn một từ “Damn” - một phản ứng ngắn gọn nhưng lập tức thu hút sự chú ý.

Page Six cho biết đã liên hệ với đại diện của Rihanna và EJ Johnson để làm rõ sự việc nhưng chưa nhận được phản hồi.

Page Six cho biết đã liên hệ với đại diện của Rihanna và EJ Johnson để làm rõ sự việc nhưng chưa nhận được phản hồi.

Sau khi câu chuyện trở thành đề tài bàn luận, nhiều video cũ của EJ Johnson được cư dân mạng đào lại, cho thấy đây không phải lần đầu người này công khai đưa ra những nhận xét có phần gay gắt về Rihanna.

Sau Met Gala 2026 hồi tháng 5, EJ Johnson từng cho rằng những tên tuổi lớn như Beyoncé, Rihanna và Kim Kardashian chưa đạt về mặt thời trang.

“Đây thực sự là một ngày rất khó khăn, đặc biệt với tôi khi phải nói điều đó về Rihanna vì cô ấy đã trải qua rất nhiều chuyện. Nhưng hãy nhớ lại hình ảnh cô ấy mặc Guo Pei với chiếc áo choàng màu vàng đổ dài trên những bậc thang nhiều năm trước”, EJ Johnson nói, nhắc đến diện mạo ấn tượng của Rihanna tại Met Gala 2015.

“Tôi phải nói là quá đỉnh”, EJ Johnson nhận xét về tạo hình từng gây tiếng vang của Rihanna.

Trong một đoạn video khác, EJ Johnson khoe chiếc áo choàng bằng da bê của Bottega mà mình đã mua. Người này cho biết: “Tôi nghĩ đây là chiếc Rihanna từng mặc sau show”.

Đây không phải lần đầu EJ Johnson công khai đưa ra những nhận xét có phần gay gắt về Rihanna.

EJ Johnson nói thêm: “Tôi nghĩ cô ấy đã mặc mẫu được trình diễn trên sàn runway, nhưng thực tế tôi là người duy nhất mua nó ngay từ sàn diễn”.

Màn đáp trả chỉ bằng một từ của Rihanna hiện tiếp tục khiến câu chuyện giữa hai nhân vật được chú ý trên mạng xã hội, trong khi cả hai phía chưa đưa ra thêm bình luận chính thức.