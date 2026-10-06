Những vai diễn Chân Tử Đan từng suýt bỏ lỡ

Một trong những trường hợp nổi bật nhất là Chirrut Îmwe trong Rogue One: A Star Wars Story. Khi nhận lời mời từ Disney, Chân Tử Đan từng khá do dự vì không muốn xa gia đình trong khoảng 5 tháng để sang London quay phim. Nam diễn viên thậm chí đặt câu hỏi liệu mình được chọn vì phù hợp với nhân vật hay đơn giản để thu hút khán giả châu Á. Sau khi trao đổi với đạo diễn Gareth Edwards và đọc kịch bản, Chân Tử Đan nhận ra Chirrut có nhiều điểm thú vị hơn một vai võ thuật thông thường.

Đáng chú ý, Chân Tử Đan còn trực tiếp góp phần định hình Chirrut. Tài tử đề xuất để nhân vật bị mù nhằm tránh hình ảnh chiến binh võ thuật quen thuộc, đồng thời muốn Chirrut có sự hài hước và gần gũi hơn. Cuối cùng, vai diễn trở thành một trong những nhân vật được yêu thích của Rogue One. Khi được hỏi về lý do nhận phim, Chân Tử Đan cho biết các con chính là động lực quan trọng khiến nam diễn viên quyết định bước vào thế giới Star Wars.

Chân Tử Đan ghi dấu với vai Chirrut Îmwe trong Rogue One: A Star Wars Story.

Đến Mulan, Chân Tử Đan một lần nữa đứng trước lựa chọn tương tự. Nam diễn viên từng thẳng thắn thừa nhận ban đầu không muốn tham gia bộ phim. Tuy nhiên, Chân Tử Đan vẫn nhận vai Chỉ huy Tung, người hướng dẫn Mộc Lan, bởi các con rất hào hứng khi biết bố có cơ hội xuất hiện trong một tác phẩm lớn của Disney. Trường hợp này cho thấy đằng sau những quyết định nghề nghiệp của Chân Tử Đan không phải lúc nào cũng chỉ có yếu tố danh tiếng hay quy mô dự án.

Không chỉ từng suýt bỏ qua những vai cuối cùng được khán giả biết đến, Chân Tử Đan còn có những cơ hội Hollywood chưa kịp thành hình. Nam diễn viên từng tiết lộ Zack Snyder gọi điện và đề nghị cân nhắc một vai khách mời trong Aquaman. Tuy nhiên, Chân Tử Đan không thể tham gia nên cuộc trao đổi không đi xa hơn. Đáng chú ý, vai diễn cụ thể chưa được tài tử công bố, vì vậy không có cơ sở chắc chắn để khẳng định Chân Tử Đan từng được mời đóng một nhân vật cụ thể trong bộ phim.

Trước đó, Chân Tử Đan cũng từng từ chối lời mời tham gia The Expendables 2. Nam diễn viên cho biết vai được đề nghị không đủ hấp dẫn và không thực sự phù hợp với mình. Trong một cuộc phỏng vấn khác, Chân Tử Đan giải thích mỗi bộ phim đều đòi hỏi nhiều tháng tập luyện, ghi hình và dành tâm sức, vì vậy tài tử muốn lựa chọn những dự án khiến bản thân thực sự hứng thú.

Nam diễn viên từng không muốn nhận vai Chỉ huy Tung nhưng cuối cùng thay đổi quyết định.

Nhìn lại những lần suýt bỏ lỡ này, Chân Tử Đan cho thấy cách lựa chọn vai diễn ngày càng rõ ràng theo thời gian. Tài tử không xem một dự án Hollywood lớn là lý do đủ để gật đầu, mà còn cân nhắc chất lượng nhân vật, thời gian dành cho gia đình và mức độ phù hợp với định hướng cá nhân. Chính sự chọn lọc ấy khiến những lần Chân Tử Đan xuất hiện trên màn ảnh quốc tế trở nên đáng chú ý hơn, đặc biệt khi nam diễn viên không chỉ đóng vai trò diễn xuất mà còn muốn để lại dấu ấn riêng trong cách xây dựng nhân vật.