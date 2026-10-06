53 thí sinh háo hức trước cơ hội bước lên sân khấu lớn của Hoa hậu Việt Nam 2026

Các cô gái dự thi Hoa hậu Việt Nam 2026 háo hức xen lẫn hồi hộp trước cơ hội bước lên sân khấu của cuộc thi nhan sắc danh giá hàng đầu Việt Nam.

Không chỉ tập luyện theo đội hình chung, các thí sinh được biên đạo catwalk dành thời gian chỉnh riêng từng người. Với những lỗi nhỏ như đặt chân chưa đúng, lưng chưa thẳng, tay còn cứng, bước chuyển hướng thiếu nhịp hay động tác xoay người chưa đủ độ mở, ê-kíp quan sát, nhắc lại và yêu cầu thí sinh thực hiện nhiều lần.

Có thí sinh được hướng dẫn cách giữ thăng bằng khi đi giày cao gót, người cần điều chỉnh dáng đi, người được sửa cách đưa tay hoặc hướng mắt khi bước trên sân khấu. Việc chỉnh từng động tác giúp 53 thí sinh dần hình thành phong cách trình diễn phù hợp với hình thể và khả năng của từng người.

Một số cô gái tranh thủ thực hiện bài tập giữ lưng thẳng. Đây là bài tập được chuyên gia phong thái khuyên duy trì khoảng 15 phút mỗi ngày để hình thành tư thế đứng đúng và thẳng dáng.

Trong những phút nghỉ giải lao, các thí sinh chia thành các nhóm nhỏ, trò chuyện hoặc đơn giản là hỏi nhau về vài động tác vừa được hướng dẫn. Thỉnh thoảng cả nhóm cùng quay TikTok. Sau gần hai tháng ở nhà chung, khoảng cách dần được rút ngắn.

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Sau đêm chung khảo, sẽ có những cô gái tiếp tục hành trình và có người dừng lại. Nhưng với tất cả thí sinh, những ngày tháng tại Hoa hậu Việt Nam 2026 đã trở thành dấu mốc đẹp, nơi họ có thêm trải nghiệm, bài học và những người bạn mới.