'Chú rể' Phương Mỹ Chi phản ứng trước mong muốn cưới ở Hà Nội

Sau đêm nhạc tại TP.HCM, câu chuyện về “đám cưới” của Phương Mỹ Chi và Bảo Định tiếp tục nhận được sự quan tâm từ khán giả. Mới đây, một người hâm mộ đăng tải hình ảnh trong đêm nhạc của Phương Mỹ Chi và Bảo Định kèm dòng trạng thái: “Nhất định phải có đám cưới tình như này ở Hà Nội nữa nha Phương Mỹ Chi và Bảo Định”.

Đáng chú ý, Bảo Định đã chia sẻ lại bài đăng này trên trang cá nhân. Phản ứng của nam diễn viên lập tức thu hút sự chú ý, nhất là khi trước đó anh và Phương Mỹ Chi đã tạo nên khoảnh khắc cô dâu - chú rể được nhiều khán giả thích thú trên sân khấu.

Bảo Định hưởng ứng trước tình cảm mà khán giả dành cho màn kết hợp.

Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin chính thức về việc Phương Mỹ Chi sẽ tổ chức thêm một đêm nhạc tại Hà Nội hay tái hiện tiết mục cùng Bảo Định tại thủ đô. Lời nhắn trên mới xuất phát từ mong muốn của người hâm mộ, còn động thái của Bảo Định được xem là sự hưởng ứng trước tình cảm mà khán giả dành cho màn kết hợp.

Trước đó, Phương Mỹ Chi tổ chức đêm nhạc Dân Chơi Dân Ca tại sân Tao Đàn, TP.HCM. Đây là đêm nhạc cá nhân bán vé đầu tiên của nữ ca sĩ, quy tụ hơn 5.000 khán giả. Dù thời tiết không thuận lợi, chương trình vẫn diễn ra với nhiều tiết mục được đầu tư về âm nhạc lẫn hình ảnh.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là màn xuất hiện của Bảo Định. Cả hai cùng tái hiện câu chuyện tình yêu trong MV Thiên Đường Với Người Thương, trong đó Bảo Định hóa thân thành chàng trai đồng hành cùng nhân vật của Phương Mỹ Chi. Đặc biệt, hình ảnh cả hai xuất hiện trong trang phục cô dâu - chú rể khiến khán giả liên tục dành những lời “đẩy thuyền”.

Phương Mỹ Chi và Bảo Định tổ chức đám cưới trong đêm nhạc Dân Chơi Dân Ca.

Sau đêm diễn, Bảo Định cũng có những chia sẻ đặc biệt dành cho Phương Mỹ Chi. Nam diễn viên viết: “Mình thật sự xây xẩm vì đêm nhạc hội hôm qua, không thể thoát ra được. Mình tự hào vì Chi và đồng đội của em đã mang đến một sân khấu mãn nhãn đến quý khán giả yêu thương. Vừa đã tai vừa đã mắt vừa xúc động, cùng ngồi với anh chị em nghệ sỹ mà mình thấy mọi người quẩy hết sức khiến mình vui quá chừng. Đúng là vui như đêm hội”.

Bảo Định tiếp tục gửi lời cảm ơn Phương Mỹ Chi vì đã trao cho anh cơ hội được đứng trên sân khấu trong một vai trò đặc biệt. Anh viết: “Cảm ơn Phương Mỹ Chi đã cho anh một cơ hội, một thử thách và một xúc cảm tuyệt vời khi mời anh trở thành khách mời cho đêm nhạc hội của em”. Nam diễn viên đồng thời cảm ơn ê-kíp nữ ca sĩ vì đã chăm sóc anh và gia đình chu đáo, đồng thời gọi đêm diễn là một ký ức đáng nhớ.

Sự kết hợp giữa Phương Mỹ Chi và Bảo Định bắt đầu được khán giả chú ý nhiều hơn sau MV Thiên Đường Với Người Thương. Không chỉ ăn ý trong sản phẩm âm nhạc, cả hai còn tiếp tục xuất hiện cùng nhau trên sân khấu, từ đó tạo nên nhiều khoảnh khắc được chia sẻ trên mạng xã hội.

Phương Mỹ Chi và Bảo Định được khán giả chú ý sau MV Thiên Đường Với Người Thương.

Về phim ảnh, Bảo Định từng góp mặt trong các dự án như Sài Gòn trong cơn mưa, Trong lòng đất, Việt và Nam và Tử Chiến Trên Không. Trong đó, vai Sửu ở Tử Chiến Trên Không là dấu mốc đáng chú ý, giúp nam diễn viên được biết đến rộng rãi hơn và nhận giải Nam diễn viên phụ xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24.

Trong khi đó, Phương Mỹ Chi đang tiếp tục mở rộng hoạt động âm nhạc với định hướng đưa chất liệu văn hóa truyền thống đến gần khán giả trẻ. Sau màn kết hợp cùng Bảo Định, hình ảnh “cô dâu - chú rể” của cả hai vẫn đang được người hâm mộ quan tâm. Việc mong muốn tiết mục này xuất hiện tại Hà Nội có trở thành hiện thực hay không vẫn là điều được khán giả chờ đợi.