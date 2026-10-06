Người mẫu Kim Kardashian gây sốc khi tiết lộ số lượng bảo mẫu chăm sóc 4 con

Người mẫu Kim Kardashian mới đây đã tiết lộ cô có tới 5 bảo mẫu hỗ trợ chăm sóc 4 người con chung với chồng cũ Kanye West, gồm North (13 tuổi), Saint (10 tuổi), Chicago (8 tuổi) và Psalm (7 tuổi).

Trong bài phỏng vấn với Sunday Times Style Magazine được đăng tải hôm 4/10, nữ người mẫu cho biết luôn có một bảo mẫu thay phiên hỗ trợ khi các con ở cùng cô. Dù có đội ngũ chăm sóc đông đảo, Kim Kardashian vẫn cố gắng trực tiếp đảm nhận những công việc quan trọng trong cuộc sống của các con.

Người mẫu Kim Kardashian mới đây đã tiết lộ cô có tới 5 bảo mẫu hỗ trợ chăm sóc 4 người con chung với chồng cũ Kanye West.

Ngôi sao The Kardashians cho biết cô luôn là người đưa đón các con đi học và dành thời gian dùng bữa tối cùng gia đình mỗi ngày. “Tôi nghĩ mình là một bà mẹ nghiêm khắc ở mức vừa phải. Tôi cực kỳ kiên nhẫn và yêu thương các con. Tôi vẫn cho một đứa trẻ ngủ cùng giường nếu chúng muốn. Tôi đọc sách cùng các con mỗi tối”, Kim Kardashian chia sẻ.

Nữ người mẫu 45 tuổi không đề cập cụ thể đến mối quan hệ hiện tại với Kanye West nhưng cho biết cả hai giao tiếp tốt hơn khi câu chuyện liên quan đến các con. Đặc biệt, khi con gái lớn North đang bắt đầu sự nghiệp âm nhạc solo, Kim Kardashian và Kanye West đều chủ động trao đổi để thống nhất những dự án mà con tham gia.

“Đó là điều mà bố của con bé và tôi giao tiếp tốt hơn. Chúng tôi đảm bảo cả hai cùng thống nhất và con bé tham gia những dự án mà cả hai đều đồng ý”, cô nói.

Kim Kardashian và Kanye West kết hôn năm 2014, hoàn tất ly hôn vào năm 2022. Tuy nhiên, mối quan hệ đồng nuôi dạy con của cả hai từng nhiều lần gặp sóng gió. Kanye West từng lên tiếng trên mạng xã hội sau khi Kim Kardashian mô tả bản thân là người chu cấp chính cho các con.

Kim Kardashian và Kanye West kết hôn năm 2014, hoàn tất ly hôn vào năm 2022.

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn năm 2024, Kim Kardashian từng thừa nhận cảm thấy cô đơn trong hành trình nuôi dạy 4 con, dù có nhiều bảo mẫu hỗ trợ. Cô thừa nhận mình có những hệ thống hỗ trợ tuyệt vời, nhưng mọi chuyện vẫn trở nên khó khăn vào giữa đêm, khi các con ngủ cùng, vừa đá vừa khóc.

Kim Kardashian cho biết cô hiếm khi chia sẻ những khó khăn trong việc nuôi con vì không muốn bị phán xét. Tuy nhiên, nữ người mẫu từng khẳng định mình về cơ bản đang một mình nuôi 4 đứa trẻ. Trước những ý kiến cho rằng cô có đủ điều kiện để thuê bảo mẫu và người giúp việc, Kim Kardashian thừa nhận đó vẫn là một hành trình đầy thử thách.

Bên cạnh vai trò người mẹ, Kim Kardashian vẫn duy trì lịch trình làm việc dày đặc để xây dựng đế chế kinh doanh tỷ USD. Sau khi nổi tiếng từ chương trình truyền hình thực tế từ năm 2007, cô bắt đầu theo học luật vào năm 2018 thông qua chương trình California Law Office Study Program, với yêu cầu làm việc và học tập 18 giờ mỗi tuần.

Bên cạnh vai trò người mẹ, Kim Kardashian vẫn duy trì lịch trình làm việc dày đặc để xây dựng đế chế kinh doanh tỷ USD.

Năm 2019, Kim Kardashian ra mắt thương hiệu đồ định hình Skims. Cô cũng nhiều lần tham gia kỳ thi luật sư nhưng chưa vượt qua. Theo Page Six hồi tháng 5, người đẹp hiện tạm ngừng học để tập trung quay phim và sản xuất một số dự án.

Năm 2025, Kim Kardashian tiếp tục mở rộng sự nghiệp khi nhận vai Allura Grant trong series All’s Fair của Ryan Murphy. Cô vừa hoàn tất quá trình ghi hình mùa 2. Ngoài ra, Kim Kardashian hiện cũng đang có mối quan hệ mới cùng tay đua F1 Lewis Hamilton.

Về phía Kanye West, nam rapper kết hôn với người mẫu Bianca Censori vào tháng 12/2022, chưa đầy một tháng sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn với Kim Kardashian.