Tuyển Việt Nam có thể đá giao hữu với Nhật Bản

Theo nhật báo thể thao uy tín Sponichi (Nhật Bản) và kênh thông tin ASEAN Football, Liên đoàn Bóng đá hai nước đang tiến hành những bước đàm phán cuối cùng. Dù chưa có thông báo chính thức từ VFF hay JFA, nguồn tin nội bộ khẳng định thỏa thuận giữa hai bên hiện ở mức "rất gần việc chốt thỏa thuận".

Tại VCK AFC Asian Cup 2027 tổ chức tại Saudi Arabia, đội tuyển Nhật Bản rơi vào bảng đấu có sự góp mặt của hai đại diện Đông Nam Á là Thái Lan và Indonesia, bên cạnh nhà đương kim vô địch Qatar. Để chuẩn bị cho chiến dịch này, huấn luyện viên trưởng Hajime Moriyasu đang tích cực tìm kiếm các đối thủ giao hữu có lối chơi tương đồng ngoài bảng đấu. Việt Nam chính là cái tên phù hợp nhất được JFA lựa chọn để thử lửa.

Nếu được xác nhận, màn chạm trán này sẽ là trận đấu "tổng duyệt" cuối cùng của "Samurai xanh" trước khi di chuyển sang Saudi Arabia tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất đại lục, khởi tranh từ ngày 7/1/2027. Sân vận động Panasonic Stadium Suita tại Osaka với sức chứa gần 40.000 khán giả nhiều khả năng sẽ là nơi chứng kiến màn chia tay của thầy trò HLV Moriyasu với người hâm mộ nước nhà.

Đối với đội tuyển Việt Nam, việc được cọ xát với một đối thủ đẳng cấp thế giới như Nhật Bản là cơ hội quý giá. Trận đấu này không chỉ giúp ban huấn luyện thử nghiệm đội hình, nâng cao tư duy chiến thuật mà còn là liều thuốc thử liều cao cho các chiến binh sao vàng trước giải đấu lớn.

Tại VCK Asian Cup 2026, Việt Nam nằm ở bảng E và sẽ đối đầu Hàn Quốc, UAE và Yemen.