Trong thế giới võ hiệp của nhà văn Kim Dung, Ỷ Thiên Đồ Long Ký sở hữu dàn nhân vật nữ có nhan sắc và số phận đặc biệt. Bên cạnh Triệu Mẫn thông minh, sắc sảo, Chu Chỉ Nhược dịu dàng hay Tiểu Chiêu dịu dàng, Ân Ly cũng là cái tên khiến khán giả dành nhiều tình cảm. Nhân vật được biết đến với tên gọi Thù Nhi, có cuộc đời trải qua nhiều biến cố, mang trong mình tình yêu sâu nặng dành cho Trương Vô Kỵ.

Ân Ly là con gái của Ân Dã Vương, xuất thân từ Thiên Ưng Giáo. Vì say mê võ công và mang trong lòng những tổn thương từ quá khứ, cô quyết tâm luyện Thiên Thù Vạn Độc Thủ. Tuy nhiên, quá trình tu luyện khiến dung mạo Ân Ly bị hủy hoại, gương mặt xuất hiện nhiều vết sẹo. Đây cũng là chi tiết tạo nên nét đặc biệt cho nhân vật, bởi đằng sau vẻ ngoài bị tổn thương là một cô gái giàu tình cảm, có tính cách mạnh mẽ nhưng cũng vô cùng nhạy cảm.

Tào Hi Nguyệt mang đến hình ảnh Ân Ly trẻ trung, đáng yêu trong phiên bản 2019.

Trên màn ảnh, Ân Ly từng được nhiều diễn viên thể hiện, trong đó phiên bản năm 2003 do Trần Tử Hàm đảm nhận nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Nữ diễn viên sở hữu gương mặt thanh tú, đường nét sắc sảo cùng thần thái cuốn hút. Khi hóa thân thành Thù Nhi, cô mang đến hình ảnh một cô gái có vẻ ngoài cá tính, đôi lúc ngang bướng nhưng vẫn chất chứa nhiều nỗi niềm.

Điểm đáng chú ý trong màn thể hiện của Trần Tử Hàm là khả năng truyền tải sự đối lập trong tính cách nhân vật. Ân Ly có thể quyết liệt, lạnh lùng khi đối diện với những người từng làm tổn thương mình, nhưng sâu bên trong vẫn là một cô gái khao khát được yêu thương. Chính sự mong manh ấy giúp nhân vật tạo được dấu ấn trong phiên bản có sự tham gia của Tô Hữu Bằng, Giả Tịnh Văn và Cao Viên Viên.

Đến phiên bản năm 2019, vai Ân Ly được giao cho Tào Hi Nguyệt. Nữ diễn viên mang đến hình ảnh Thù Nhi trẻ trung, tinh nghịch và có phần nổi loạn. Sở hữu gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to cùng vẻ ngoài đáng yêu, cô tạo được thiện cảm ngay từ những lần xuất hiện đầu tiên. Tạo hình của Tào Hi Nguyệt cũng góp phần làm nổi bật nét trẻ trung của nhân vật, đồng thời thể hiện được sự bướng bỉnh và cá tính mạnh mẽ.

So với Trần Tử Hàm, Ân Ly của Tào Hi Nguyệt mang màu sắc tươi sáng hơn. Nữ diễn viên tập trung thể hiện sự hoạt bát, quyết đoán của một cô gái sớm phải đối diện với nhiều biến cố. Dù mang trong mình những tổn thương, Thù Nhi vẫn dành tình cảm chân thành cho Trương Vô Kỵ, tạo nên một tuyến nhân vật có nhiều cảm xúc.

Trần Tử Hàm gây ấn tượng với nhan sắc sắc sảo khi hóa thân thành Ân Ly.

Nếu Trần Tử Hàm ghi dấu ấn bằng vẻ đẹp sắc sảo và nét diễn giàu nội tâm, Tào Hi Nguyệt lại thu hút nhờ diện mạo trẻ trung, đáng yêu. Mỗi người đều có cách xây dựng hình tượng Ân Ly riêng, góp phần giúp nhân vật tiếp tục được khán giả nhớ đến qua nhiều thế hệ chuyển thể.

Câu hỏi ai là Ân Ly xinh đẹp nhất vì thế vẫn có thể tạo nên những cuộc tranh luận. Tuy nhiên, xét về sức hút ngoại hình lẫn dấu ấn trong lòng người xem, Trần Tử Hàm là một trong những cái tên nổi bật khi nhắc đến nhân vật này trên màn ảnh Kim Dung.