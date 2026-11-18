Theo nguồn tin riêng của phóng viên Dân trí, thực tế nhà báo, MC, đạo diễn Tùng Chi đã ngừng công tác tại VTV từ tháng 9 sau khi nộp đơn xin nghỉ từ trước và vừa hoàn tất mọi thủ tục liên quan.

Tùng Chi sinh năm 1974, tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân. Năm 1997, khi vừa tốt nghiệp Đại học, chị nộp hồ sơ ứng tuyển vào vị trí phóng viên của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV).

MC Tùng Chi nổi tiếng với chương trình "Đường lên đỉnh Olympia". Ảnh chụp màn hình

Dù bước chân vào truyền hình với xuất phát điểm “trái ngành”, Tùng Chi đã sớm chứng minh được bản lĩnh qua hàng loạt vai trò từ phóng viên, biên tập viên (BTV), MC cho đến đạo diễn và tổ chức sản xuất. Quá trình này giúp chị sở hữu nền tảng kinh nghiệm dày dặn trên nhiều phương diện khác nhau.

Từ Ánh mắt đến trái tim là một trong những chương trình đầu tiên đưa tên tuổi Tùng Chi đến gần hơn với khán giả với tư cách MC. Đến thời điểm hiện tại, không ít khán giả vẫn còn nhớ tới cô MC nhẹ nhàng, duyên dáng của chương trình hẹn hò này. Chưa dừng lại tại đây, nữ MC tiếp tục ghi dấu ấn ở loạt gameshow và chương trình thuộc đa dạng lĩnh vực như Đấu trí, Nhà đầu tư tài ba hay Đường lên đỉnh Olympia…

Đặc biệt, với Đường lên đỉnh Olympia, Tùng Chi chính là MC “kế nhiệm” đàn chị kỳ cựu Tạ Bích Loan và có thời gian gắn bó khá dài với chương trình. Không sở hữu phong cách hoạt náo hay hài hước, Tùng Chi tạo dấu ấn bằng giọng nói rõ ràng, cách dẫn điềm tĩnh, chừng mực và khả năng điều phối các phần thi.

MC Tùng Chi và MC Lưu Minh Vũ thời dẫn "Đường lên đỉnh Olympia". Ảnh chụp màn hình

Đến năm 2009, chị tái xuất ở vai trò người dẫn chương trình sau quãng thời gian tạm nghỉ. Nữ đạo diễn từng bộc bạch rằng bản thân luôn sẵn sàng đảm nhận những vị trí mà ê-kíp đang thiếu và nằm trong khả năng hoàn thành tốt của mình.

Sau chung kết Đường lên đỉnh Olympia mùa thứ 16 năm 2016, Tùng Chi nhường vị trí MC cho Diệp Chi, chuyển sang công tác sản xuất và quản lý chương trình. Chị từng giữ chức Phó Trưởng Ban Giải trí và Thông tin kinh tế (VTV3), sau đó là Phó Trưởng Ban Văn hóa - Giải trí trước khi rời VTV.

Nhắc tới dấu ấn của Tùng Chi trong chương trình Đường lên đỉnh Olympia, MC Diệp Chi, người “kế nhiệm” chị từng nhận xét Tùng Chi là "người phụ nữ thép". Theo Diệp Chi, sự từng trải, nền tảng kiến thức và phong thái của Tùng Chi tạo cho thí sinh cũng như khán giả cảm giác tin tưởng vào những thông tin chị truyền tải.

Tại Gala kỷ niệm 15 năm Đường lên đỉnh Olympia năm 2015, MC Việt Khuê cũng từng khẳng định Tùng Chi là một nhân sự đặc biệt của chương trình: “Trong 15 năm qua đã có rất nhiều thế hệ thực hiện chương trình với nhiều công việc khác nhau như: MC, quay phim, đồ họa… và ê-kíp đó luân chuyển theo thời gian. Nhưng có một người duy nhất đã theo sát Đường lên đỉnh Olympia từ năm đầu tiên cho đến bây giờ, đó là MC Tùng Chi”.

MC Tùng Chi chụp cùng những người "hậu bối" Khánh Vy và Ngọc Huy. Ảnh: MC Khánh Vy

Có sự nghiệp rực rỡ, được khán giả yêu mến, là người phụ nữ “quyền lực” thứ 2 của VTV3 sau nhà báo Tạ Bích Loan nhưng Tùng Chi lại khá kín tiếng về đời tư. Chị hiếm khi trả lời phỏng vấn hay chia sẻ về cuộc sống riêng của mình.

Nữ MC cũng không dùng mạng xã hội và chỉ thỉnh thoảng lộ diện trong vài khung hình cùng đồng nghiệp hoặc tại các sự kiện đặc biệt của VTV. Cho đến hiện tại, mọi thông tin liên quan đến gia đình và đời sống cá nhân của Tùng Chi vẫn là một ẩn số đối với công chúng.