Vũ Thúy Quỳnh là người mẫu, Á hậu 2 Miss Universe Vietnam 2024, nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả nhờ nhan sắc sắc sảo cùng phong cách thời trang hiện đại. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, chuyện tình cảm của người đẹp cũng thường xuyên trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội.

Mới đây, Vũ Thúy Quỳnh hạnh phúc thông báo đã sinh con đầu lòng. Người đẹp chia sẻ khoảnh khắc đáng nhớ bên thiên thần nhỏ cùng thiếu gia Đức Phạm.

Vũ Thúy Quỳnh và Đức Phạm hạnh phúc khi con chào đời.

Trong những hình ảnh được đăng tải, cả hai toát lên niềm vui và hạnh phúc khi gia đình chính thức đón thêm thành viên mới. Sự xuất hiện của em bé đánh dấu một cột mốc đặc biệt trong cuộc sống của cặp đôi.

Đáng chú ý, Vũ Thúy Quỳnh còn gửi lời nhắn nhủ đầy yêu thương đến con đầu lòng. Cô viết: "Gia đình mình yêu em bé. Chúc em một đời bình an, yêu lắm". Lời chia sẻ ngắn gọn nhưng ngọt ngào của nàng hậu nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Thông tin Vũ Thúy Quỳnh sinh con nhận được nhiều lời chúc mừng từ khán giả. Dưới bài đăng, nhiều người bày tỏ sự vui mừng khi người đẹp chính thức bước sang một chặng đường mới trong cuộc sống. Không ít ý kiến gửi lời chúc sức khỏe đến hai mẹ con, đồng thời mong em bé lớn lên bình an, khỏe mạnh. Khoảnh khắc gia đình nhỏ quây quần bên thành viên mới cũng khiến nhiều người thích thú.

Vũ Thúy Quỳnh chia sẻ khoảnh khắc Đức Phạm phụ cô chăm con.

Nhiều người chúc mừng Vũ Thúy Quỳnh.

Vũ Thúy Quỳnh sinh năm 1998, được biết đến với vai trò người mẫu trước khi ghi dấu ấn tại Miss Universe Vietnam 2024 và giành danh hiệu Á hậu 2. Thành tích này giúp tên tuổi của cô đến gần hơn với khán giả, đồng thời mở ra nhiều cơ hội trong lĩnh vực thời trang và giải trí.

Sau cuộc thi, người đẹp liên tục góp mặt tại các sự kiện thời trang, chương trình giải trí cũng như hoạt động quảng bá thương hiệu. Sở hữu chiều cao nổi bật, đường nét gương mặt sắc sảo cùng phong cách thời trang hiện đại, cô tạo được dấu ấn riêng giữa dàn người đẹp.

Trên mạng xã hội, Vũ Thúy Quỳnh cũng thường xuyên chia sẻ những hình ảnh đời thường và khoảnh khắc tham gia các hoạt động nghệ thuật.

Bên cạnh sự nghiệp, chuyện tình cảm của nàng hậu cũng là chủ đề được công chúng quan tâm. Cuối năm 2025, mối quan hệ giữa cô và doanh nhân Đức Phạm bắt đầu thu hút sự chú ý. Cả hai từng xuất hiện bên nhau trong những khoảnh khắc tình cảm, khiến nhiều khán giả dành sự quan tâm đặc biệt.

Đến tháng 6/2026, trước những tin đồn cho rằng cả hai đã đường ai nấy đi, Vũ Thúy Quỳnh nhanh chóng có động thái phủ nhận. Người đẹp đăng tải hình ảnh tình tứ bên bạn trai trên trang cá nhân, qua đó cho thấy mối quan hệ vẫn đang tốt đẹp.

Vũ Thúy Quỳnh đăng quang danh hiệu Á hậu 2 Miss Universe Vietnam 2024.

Hiện tại, thông tin sinh con đầu lòng của Vũ Thúy Quỳnh nhận được nhiều lời chúc phúc. Sau những dấu mốc trong sự nghiệp và chuyện tình cảm, người đẹp chính thức bước vào hành trình mới bên Đức Phạm và thiên thần nhỏ. Khán giả cũng mong chờ những chia sẻ tiếp theo của nàng hậu về cuộc sống sau khi làm mẹ.