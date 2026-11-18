Với Nguyễn Thị Huyền, ca hát là niềm đam mê đã được nuôi dưỡng từ nhiều năm trước. Tuy nhiên, cô chưa từng có cơ hội tham gia một cuộc thi âm nhạc nào. Kỷ niệm đáng nhớ nhất của Huyền là những năm tháng sinh viên, khi cô được mời biểu diễn tại một đơn vị quân đội ở Đà Nẵng. Trải nghiệm ấy đã tiếp thêm tình yêu và thôi thúc cô theo đuổi con đường âm nhạc.

Giọng ca người Việt đang sinh sống tại Đức với ước mơ chinh phục "Tiếng hát Hà Nội 2026". Ảnh: NVCC

Sinh ra trong gia đình không có ai hoạt động nghệ thuật, Huyền từng lựa chọn học kế toán theo định hướng của gia đình. Nhưng niềm đam mê ca hát vẫn luôn âm ỉ. Với mong muốn được học tập bài bản, cô mạnh dạn đăng ký dự thi vào khoa Sư phạm Âm nhạc, Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Đà Nẵng và may mắn trúng tuyển. Tuy nhiên, cơ duyên sang Đức sinh sống khiến Huyền phải tạm gác lại dự định học tập và theo đuổi âm nhạc.

Dù vậy, tình yêu ca hát chưa bao giờ nguôi ngoai. Trong thời gian sinh sống ở nước ngoài, Huyền vẫn thường xuyên theo dõi cuộc thi “Tiếng hát Hà Nội” và mong có ngày được thử sức tại sân chơi này. Động lực đến gần hơn khi cô biết Vân Anh, một người em gần nhà ở Việt Nam, từng tham gia cuộc thi và đạt giải. Câu chuyện ấy khiến Huyền thêm tự tin để đăng ký, thử thách bản thân sau nhiều năm chưa có cơ hội đứng trên một sân khấu âm nhạc chuyên nghiệp.

Thí sinh Nguyễn Thị Huyền chia sẻ mong muốn được trở về hát trên sân khấu "Tiếng hát Hà Nội". Ảnh: NVCC

Hiện Nguyễn Thị Huyền đã hoàn tất hồ sơ đăng ký và tham gia vòng Sơ khảo 1 bằng video dự thi. Dù khoảng cách địa lý khiến cô chưa thể trực tiếp có mặt tại Hà Nội ở thời điểm này, việc gửi bài dự thi là bước đi đầu tiên để hiện thực hóa mong ước đã ấp ủ từ lâu.

Đặc biệt, Hà Nội có một vị trí rất riêng trong tình cảm của cô gái đang sống tại Đức. Nguyễn Thị Huyền cho biết, đã nhiều lần đến Thủ đô và mỗi lần trở lại, thành phố lại đem đến những rung cảm khó quên. Đó là tiếng rao xôi khúc len lỏi qua những con ngõ nhỏ mỗi sớm mai, hương hoa sữa nồng nàn, cái se lạnh đặc trưng của mùa thu, những góc phố bình yên...

Nguyễn Thị Huyền chia sẻ, trong những ca khúc viết về Thủ đô, “Hà Nội mùa vắng những cơn mưa” và “Em ơi Hà Nội phố” là hai tác phẩm mình đặc biệt yêu thích. Với cô, mỗi giai điệu như một lời thủ thỉ, gợi lên nỗi nhớ dịu dàng về thành phố mà mình luôn dành nhiều tình cảm.

Giọng ca từ nước Đức sẵn sàng chinh phục "Tiếng hát Hà Nội". Ảnh: NVCC

Đến với “Tiếng hát Hà Nội 2026”, Nguyễn Thị Huyền cho biết, cô chưa đặt nặng chuyện giải thưởng. Điều mong mỏi nhất là có cơ hội đứng trên sân khấu chuyên nghiệp, được sống trọn vẹn với niềm đam mê và thử sức mình trong một cuộc thi âm nhạc lớn. Với cô, hành trình này cũng là cách để chứng minh rằng khoảng cách địa lý hay những ngã rẽ trong cuộc sống vẫn có thể được nối gần bằng tình yêu và sự kiên trì theo đuổi ước mơ.

Đặc biệt, Nguyễn Thị Huyền đã chuẩn bị cho khả năng trở về Việt Nam nếu được đi tiếp vào các vòng tiếp theo. Giọng ca đang sinh sống tại Đức chia sẻ: “Nếu may mắn được lọt vào vòng sau, tôi sẽ lập tức thu xếp công việc để trở về Việt Nam tham dự cuộc thi. Với tôi, được đứng trên sân khấu “Tiếng hát Hà Nội” là một niềm hạnh phúc vô cùng lớn”.

Từ nước Đức xa xôi, Nguyễn Thị Huyền gửi về “Tiếng hát Hà Nội” một lời hẹn bằng âm nhạc, để được trở về, tự mình bước lên sân khấu mà cô đã chờ đợi suốt nhiều năm, cất tiếng hát về Hà Nội.