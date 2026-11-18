Theo MyDaily, mới đây, Kim Min Ha đăng tải loạt ảnh mới trên trang mạng xã hội cá nhân, kèm dòng trạng thái ngắn gọn. Trong những hình ảnh được chia sẻ, nữ diễn viên gây bất ngờ khi thay đổi kiểu tóc quen thuộc sang mái tóc uốn xoăn với những lọn nhỏ bồng bềnh.

Kim Min Ha kết hợp kiểu tóc mới cùng chiếc áo khoác đen có bề mặt lông xù, tạo nên tổng thể trang phục vừa ấm áp vừa mang nét tinh nghịch. Khác với hình ảnh có phần trầm lắng, dịu dàng thường thấy trên màn ảnh, nữ diễn viên lần này mang đến cảm giác trẻ trung và năng động hơn.

Kim Min Ha đăng tải loạt ảnh mới trên trang mạng xã hội cá nhân kèm dòng trạng thái ngắn gọn.

Đặc biệt, mái tóc xoăn giúp gương mặt Kim Min Ha trở nên nổi bật, đồng thời tôn lên những đường nét tự nhiên của cô. Ngay sau khi được đăng tải, loạt ảnh nhanh chóng nhận được nhiều bình luận tích cực từ cộng đồng mạng.

Một khán giả hài hước viết: "Sao lại đáng yêu thế này?". Người khác bày tỏ: "Làm kiểu gì cũng xinh đẹp". Bên cạnh đó, nhiều bình luận dành lời khen cho diện mạo mới của nữ diễn viên như: "Trời ơi, dễ thương quá", "Chị để tóc xoăn đáng yêu thật đấy", "Kiểu tóc này hợp với chị quá" hay "Xin chào cô nàng Poodle".

Những phản ứng này cho thấy sự thay đổi nhỏ trong phong cách cũng đủ giúp Kim Min Ha thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Những phản ứng này cho thấy sự thay đổi nhỏ trong phong cách cũng đủ giúp Kim Min Ha thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Trước đó, nữ diễn viên từng gây bất ngờ khi giảm 17kg, đánh dấu sự thay đổi đáng kể về ngoại hình. Tuy nhiên, Kim Min Ha vẫn được khán giả yêu mến bởi nét đẹp tự nhiên và phong cách riêng biệt.

Không chỉ nhận được sự quan tâm về nhan sắc, Kim Min Ha còn đang có giai đoạn hoạt động nghệ thuật khá sôi nổi. Nữ diễn viên được khán giả quốc tế biết đến rộng rãi nhờ vai Kim Sunja thời trẻ trong loạt phim Pachinko của Apple TV+. Diễn xuất giàu cảm xúc của cô trong tác phẩm từng để lại nhiều ấn tượng với người xem.

Tháng 10 vừa qua, Kim Min Ha tiếp tục xuất hiện trong bộ phim truyền hình Honey Job của Netflix. Đến ngày 4/11, bộ phim điện ảnh Day and Night Are for Each Other có sự tham gia của nữ diễn viên cũng chính thức ra mắt khán giả.

Ngoài ra, Kim Min Ha đã bắt đầu ghi hình dự án điện ảnh mới mang tên Let's Shake Our Sun từ tháng 10. Với lịch trình làm việc liên tục cùng những thay đổi mới mẻ về hình ảnh, Kim Min Ha đang cho thấy sự năng động trong cả sự nghiệp lẫn phong cách cá nhân. Loạt ảnh tóc xoăn mới nhất tiếp tục giúp nữ diễn viên ghi điểm trong mắt người hâm mộ.