Ngay sau những cảnh đầu tiên Tiểu Miễn (Tiêu Thiêm Nhân) và Cao Hứng (Lưu Giai Tỉ) xuất hiện, khán giả đã "vỗ tay" khen ngợi đoàn phim Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây chọn diễn viên quá chuẩn vì cả hai đều có đường nét gương mặt, khí chất hao hao chị gái Trịnh Vũ (Dương Siêu Việt) và anh họ Trần Nghiễn Châu (Đổng Tư Thành/ WinWin). Tiêu Thiêm Nhân sinh năm 2009, Lưu Giai Tỉ sinh năm 2012. Bộ đôi tuổi teen vào vai học sinh lớp 10 - 11 lại càng không thể phù hợp hơn.

Biên kịch, đạo diễn Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây không chú trọng xây tuyến tình cảm cho Cao Hứng - Tiểu Miễn nhưng "phản ứng hóa học" giữa cả hai vẫn bùng nổ, vừa dịu mát vừa hài hước. Trước khi khiến khán giả xiêu lòng với những cảnh chung, Cao Hứng - Tiểu Miễn lôi kéo sự yêu mến của người xem bằng hình tượng nhân vật đơn giản, tình tiết ít nhưng cảnh nào chắc tay cảnh đó.

Sự tử tế của Trần Hủy Mai khi đón Trịnh Vũ trong buổi dạy thử đã tạo không khí dễ chịu cho tình tiết phía sau, gần như đảm bảo cho màn xuất hiện của con gái bà sẽ không thể nào là một đứa bé xấu tính. Cao Hứng thể hiện sự chống đối trong cảnh đầu nhưng là chống đối đáng yêu, không phải đáng ghét.

Bản thân cô bé cũng lớn lên trong gia đình tan vỡ, nhưng vẫn sáng trong, ấm áp như ánh dương. Khán giả ngóng chờ sự xuất hiện của Cao Hứng để được dỗ ngọt, chọc cười như cách cô bé dùng sự lí lắc, hồn nhiên mà hiểu chuyện của mình làm "dây tơ hồng" giúp Nghiễn Châu, chữa lành cho Trịnh Vũ, phá vỡ bức tường cô độc của Tiểu Miễn.

Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây tạo ra sự khác biệt trong cách xây dựng từng nhân vật, nhưng đồng thời khéo léo đẩy đưa những tình tiết khẳng định điểm chung "mã gen". Nếu Cao Hứng có sự thông minh, tinh quái giống anh họ Nghiễn Châu, tươi sáng giống Quan Kỳ; thì Tiểu Miễn giống hệt Trịnh Vũ ở sự trầm lặng, nhẫn nhịn và tự tôn.

Tiểu Miễu lén nhận làm bài tập hộ để kiếm tiền đỡ đần chị. Tình tiết này khiến khán giả bật cười cảm thán đúng là gen học giỏi vượt trội của nhà họ Trịnh. Đến cả nụ cười vô thức, cười mỉm nuông chiều của 2 chị em khi ở cạnh anh em Nghiễn Châu - Cao Hứng cũng giống nhau.

Những lời thoại ban đầu nhắc về việc em trai Trịnh Vũ bỏ mặc mẹ khiến người xem thoạt đầu có thể lấn cấn về nhân cách của Tiểu Miễn. Tuy nhiên, qua từng tập, khán giả lại càng thương cậu nhóc. Vì là con trai, Tiểu Miễn được hai bên nội ngoại quan tâm. Cậu tự ý thức được điều đó nên chấp nhận làm con nuôi của cậu - kẻ chơi bời lại vô ơn với mẹ mình, để giảm áp lực tài chính cho chị.

Ấn tượng đầu tiên khiến nhiều người "lọt hố" Tiểu Miễn - Tiêu Thiêm Nhân ở Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây là pha "lật mặt" từ biểu cảm hạnh phúc, tươi cười qua lạnh tanh vứt thẳng đôi găng tay của "bố nuôi" vào thùng rác. Tiểu Miễn nhẫn nhịn nhưng không nhu nhược. Bật chế độ phòng thủ vào lần đầu gặp Nghiễn Châu nhưng chàng teen vẫn nhanh trí nhớ số điện thoại của anh trước khi (giữ tự trọng, thị uy) vứt tờ giấy ghi số vào thùng rác.

Sau tập cuối, khán giả mong "Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây" có thêm ngoại truyện hoặc phần 2 về đôi "gà bông" để Trịnh Vũ - Trần Nghiễn Châu trở thành "ông bà mai".

Cuộc gặp gỡ của Cao Hứng - Tiểu Miễn trở thành chất xúc tác giúp mối quan hệ của Trịnh Vũ - Trần Nghiễn Châu thêm ngọt. Ngược lại, anh chị hai nhà yêu nhau góp cái cớ cho Cao Hứng - Tiểu Miễn thêm gắn bó. Phần nội dung của đôi "gà bông" này hoàn toàn có thể tách ra làm một bộ phim thanh xuân, mô-típ quen thuộc nhưng luôn ăn khách - "học bá" lạnh lùng và Mặt Trời nhỏ.

Đó là lý do vì sao khán giả đang hi vọng đoàn phim Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây làm thêm ngoại truyện về Cao Hứng - Tiểu Miễn. Nhiều fan của đôi "gà bông" còn hi vọng cơn sốt ngoài mong đợi này sẽ giúp các nhà sản xuất để ý đến Lưu Giai Tỉ - Tiêu Thiêm Nhân, đầu tư một dự án vừa sức để cả hai đóng chính hoặc chờ khi bộ đôi đủ tuổi trưởng thành liền "hốt ngay" một bộ thanh xuân - học đường, "lấy vía" viral như Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây.

Lưu Giai Tỉ và Tiêu Thiêm Nhân còn nhỏ nhưng không phải cái tên lạ ở giới giải trí Hoa ngữ. Cả hai đều tiếp xúc với màn ảnh từ sớm, bắt đầu với những vai phụ hoặc đóng phiên bản nhỏ của vai chính.

Lưu Giai Tỉ từng gây sốt toàn mạng nhờ cái xoay đầu cùng ánh mắt "nhìn thấu hồng trần" trong cảnh nữ chính hồi sinh ở Cửu Trùng Tử. Tiêu Thiêm Nhân tạo nên dấu ấn khi góp mặt trong nhiều phim ăn khách như Dữ Phượng Hành, Người Trong Hẻm Nhỏ, Vĩnh Dạ Tinh Hà...

Cùng sở hữu ngoại hình sáng, diễn xuất ngày một cải thiện cùng ê-kíp biết cách "giữ nhiệt", Lưu Giai Tỉ và Tiêu Thiêm Nhân là hai cái tên sáng giá cho vị trí tiểu hoa, tiểu sinh "hút fan" hàng đầu trong tương lai.