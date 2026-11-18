Minh Hằng gây chú ý khi được TC Candler đề cử vào danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026. Ở tuổi 39, nữ diễn viên vẫn duy trì nhan sắc trẻ trung, đồng thời cho thấy sự trưởng thành trong tư duy làm nghề khi không đặt nặng vị trí nữ chính mà ưu tiên những vai diễn có chiều sâu và cơ hội làm mới bản thân.

Mới đây, chuyên trang sắc đẹp quốc tế TC Candler đăng tải hình ảnh Minh Hằng trong danh sách đề cử The 100 Most Beautiful Faces of 2026. Thông tin nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ, đặc biệt trong bối cảnh Minh Hằng đang có nhiều hoạt động nghệ thuật đáng chú ý.

Minh Hằng được đề cử vào danh sách Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026.

(Nguồn: TC Candler)

Một trong những lần xuất hiện gần đây của nữ diễn viên là tại showcase phim Mẹ Mìn: Giao kèo với quỷ. Minh Hằng lựa chọn áo dài đỏ mang sắc thái ma mị, kết hợp cùng lối trang điểm và thần thái bí ẩn. Diện mạo có phần khác lạ này không chỉ thu hút sự chú ý của khán giả tại sự kiện mà còn phù hợp với không khí huyền bí của dự án điện ảnh cô tham gia.

Tại buổi showcase, bên cạnh những chia sẻ về vai diễn mới, quan điểm lựa chọn kịch bản của Minh Hằng cũng nhận được sự chú ý. Nữ diễn viên cho biết từ Bẫy ngọt ngào (2022) đến Chị chị em em 2 (2023), cô chủ động đảm nhận những vai diễn không phải nhân vật trung tâm. Thay vì xem vị trí nữ chính là mục tiêu cần theo đuổi, Minh Hằng mong muốn tìm kiếm những nhân vật có câu chuyện hấp dẫn, cá tính riêng và đủ chiều sâu để khai thác.

Theo chia sẻ của nữ diễn viên, những vai nữ chính đôi khi được xây dựng theo hướng chính diện, khiến diễn viên có ít cơ hội thử nghiệm những hình tượng khác biệt. Trong khi đó, một vai thứ chính dù không có quá nhiều thời lượng xuất hiện vẫn có thể tạo dấu ấn nếu nhân vật được phát triển tốt. Minh Hằng cũng không quá đặt nặng vị trí của mình trong một tác phẩm. Với cô, điều quan trọng nằm ở chất lượng nhân vật và cơ hội khám phá những giới hạn mới trong diễn xuất.

Minh Hằng tại buổi showcase phim Mẹ Mìn: Giao kèo với quỷ (Nguồn: FBNV)

Quan điểm này được thể hiện qua những dự án điện ảnh mà Minh Hằng lựa chọn trong những năm gần đây. Trong Bẫy ngọt ngào, cô đảm nhận vai Quỳnh Lam, nhân vật có diễn biến tâm lý phức tạp, đồng thời tham gia sản xuất bộ phim. Đến Chị chị em em 2, nữ diễn viên hóa thân thành Ba Trà – mỹ nhân Sài Gòn nổi tiếng một thời. Cả hai nhân vật đều mang màu sắc riêng, giúp Minh Hằng thoát khỏi những hình tượng trẻ trung, hài hước và tình cảm từng gắn liền với tên tuổi.

Với Mẹ Mìn: Giao kèo với quỷ, nữ diễn viên tiếp tục thử sức với hình tượng mang màu sắc kinh dị, huyền bí. Cô đảm nhận vai Mẹ Mìn – thực thể bí ẩn đứng sau trò chơi ban điều ước, nơi mỗi mong muốn đều đi kèm những cái giá phải trả. Đây là dự án đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của Minh Hằng sau khoảng ba năm kể từ Chị chị em em 2. Phim dự kiến khởi chiếu ngày 27/11/2026.

Trước đó, sau khoảng thời gian hạn chế xuất hiện trong các hoạt động giải trí, Minh Hằng dần trở lại với đường đua showbiz thông qua chương trình Chị Đẹp Đạp Gió. Sự góp mặt tại chương trình đánh dấu màn tái xuất của nữ nghệ sĩ trên sóng truyền hình, đồng thời mang đến hình ảnh năng động, gần gũi hơn với khán giả. Sau nhiều năm hoạt động ở cả lĩnh vực ca hát và diễn xuất, cô tiếp tục cho thấy mong muốn duy trì sự hiện diện trong đời sống giải trí bằng những lựa chọn phù hợp với từng giai đoạn sự nghiệp.

Ở tuổi 39, Minh Hằng vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, vóc dáng quyến rũ và phong cách thời trang đa dạng. Nhan sắc của nữ diễn viên tiếp tục là chủ đề được người hâm mộ quan tâm qua mỗi lần xuất hiện. Tuy nhiên, bên cạnh yếu tố ngoại hình, cách cô lựa chọn vai diễn cũng cho thấy một góc nhìn khác về hành trình làm nghề.

Minh Hằng ngày càng thăng hạng nhan sắc ở tuổi 39 ( Nguồn: FBNV) ↵

Sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, Minh Hằng không còn đặt nặng danh xưng nữ chính hay thời lượng xuất hiện trên màn ảnh. Việc chủ động đón nhận những vai thứ chính có chiều sâu, sẵn sàng thử nghiệm các hình tượng khác biệt cho thấy nữ diễn viên đang ưu tiên chất lượng nhân vật thay vì vị trí trong tác phẩm.