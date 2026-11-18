Tiếng hát Hà Nội 2026: Khép lại vòng sơ khảo 1 với nhiều đổi mới
Vòng sơ khảo 1 cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2026 đã khép lại chặng đường tranh tài đầu tiên tại sân chơi âm nhạc năm nay. Ngay từ vòng thi mở màn, Tiếng hát Hà Nội đã ghi dấu ấn với nhiều đổi mới trong cách thức tổ chức và hình thức dự thi, hứa hẹn mang đến một mùa giải hấp dẫn, sôi động với sự góp mặt của nhiều gương mặt tiềm năng.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tieng-hat-ha-noi-2026-khep-lai-vong-so-khao-1-voi-nhieu-doi-moi-246261118112915108.htm