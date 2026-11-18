Ngày Quốc tế Đàn ông (còn gọi là ngày Quốc tế Nam giới) diễn ra vào ngày 19/11 hằng năm. Đây là dịp để phụ nữ thể hiện sự ghi nhận, tôn vinh những cống hiến của đàn ông đối với gia đình, cộng đồng, xã hội.