Tháng 8/2026, diễn viên Thanh Thức có chuyến lưu diễn tại Canada cùng đại gia đình Bước Chân Hai Thế Hệ. Nam diễn viên lần lượt xuất hiện trong các đêm diễn phục vụ cộng đồng người Việt tại Toronto và Montréal. Đây là hoạt động nghệ thuật đáng chú ý của Thanh Thức sau thời gian dài gắn bó với màn ảnh trong nước.

Trong chuyến đi, Thanh Thức không chỉ tham gia biểu diễn mà còn có dịp gặp gỡ khán giả, giao lưu với đồng nghiệp và khám phá một số địa điểm nổi tiếng tại Canada. Những hình ảnh được anh chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy nam diễn viên khá hào hứng với trải nghiệm lần này. Sau một đêm diễn tại Toronto, anh từng gửi lời cảm ơn đến khán giả vì sự yêu thương và cổ vũ nhiệt tình. Khi đến Montréal, Thanh Thức tiếp tục chia sẻ sự háo hức trước giờ lên sân khấu.

Thanh Thức vừa có chuyến lưu diễn ở Canada vào tháng 8. Ảnh: FBNV

Đặc biệt, nam diễn viên còn đăng tải những khoảnh khắc bên các nghệ sĩ đồng hành trong chuyến đi cùng dòng trạng thái: "Yêu thương giữ trọn trong lòng. Quên đi những phút phiền lòng thoáng qua! Cảm ơn gia đình Bước Chân Hai Thế Hệ. Mùa hè năm ấy ta đã cùng nhau...!". Chia sẻ này phần nào cho thấy tình cảm và sự gắn bó của anh với tập thể nghệ sĩ.

Sau khi trở về Việt Nam, Thanh Thức tiếp tục duy trì các hoạt động nghệ thuật thay vì nghỉ ngơi dài ngày. Nam diễn viên vẫn dành thời gian cho công việc biểu diễn, đồng thời tham gia những chương trình có sự góp mặt của nhiều đồng nghiệp thân thiết.

Hiện tại, Thanh Thức đang có mặt tại Đà Lạt trong chuyến biểu diễn cùng Bước Chân Hai Thế Hệ. Mới đây, anh chia sẻ loạt hình ảnh hội ngộ nhiều nghệ sĩ như NSND Lệ Thủy, Vân Trang, Lương Mạnh Hải, Kha Ly cùng những gương mặt quen thuộc khác. Cuộc gặp gỡ thu hút sự chú ý bởi sự góp mặt của nhiều thế hệ nghệ sĩ, từ những tên tuổi gạo cội đến các diễn viên được khán giả yêu thích trên màn ảnh Việt.

Thanh Thức tiếp tục công việc đi diễn sau khi trở về Việt Nam. Ảnh: FBNV

Việc tiếp tục xuất hiện trên sân khấu sau chuyến lưu diễn nước ngoài cho thấy Thanh Thức vẫn duy trì nhịp độ làm việc khá đều đặn. Bên cạnh các hoạt động biểu diễn, anh còn có dự án truyền hình Như Hạt Mưa Sa, từng hoàn thành khoảng ba tháng ghi hình tại miền Tây dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Trương Dũng.

Sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, Thanh Thức vẫn là gương mặt nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Anh từng ghi dấu qua nhiều bộ phim như Gạo Nếp Gạo Tẻ, Mẹ Ghẻ, Vua Bánh Mì, Lật Mặt 6: Tấm Vé Định Mệnh, Lật Mặt 7: Một Điều Ước và Nhà Gia Tiên.

Không thường xuyên tạo chú ý bằng những câu chuyện đời tư, Thanh Thức chủ yếu chia sẻ hình ảnh công việc, những chuyến đi và khoảnh khắc gặp gỡ đồng nghiệp. Sự đón nhận của khán giả tại các đêm diễn ở Canada cũng như những hoạt động nghệ thuật trong nước là nguồn động viên để nam diễn viên tiếp tục gắn bó với nghề. Ở tuổi 42, anh vẫn miệt mài với công việc, duy trì sự hiện diện trên màn ảnh lẫn sân khấu.

Thanh Thức ở Đà Lạt. Ảnh: FBNV