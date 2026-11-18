Mới đây, Midu thu hút sự chú ý khi chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên ông xã Minh Đạt. Bên cạnh hình ảnh tình cảm của hai vợ chồng, nữ diễn viên còn hài hước tiết lộ sự thay đổi về cân nặng sau hơn hai năm bước vào cuộc sống hôn nhân.

Theo Midu, trước khi kết hôn cô nặng khoảng 40kg, nhưng hiện con số này đã tăng lên 45kg. Điều khiến nữ diễn viên vừa buồn cười vừa bất lực là dù đã tăng 5kg, ông xã vẫn liên tục động viên cô ăn uống nhiều hơn.

Midu viết: “Đây là lý do hai năm lấy chồng tăng từ 40kg lên 45kg, mặt tròn vo. Vậy mà chồng lúc nào cũng nói: 'Em còn ốm lắm ăn nhiều vào nha'. S.O.S”.

Lời chia sẻ dí dỏm của người đẹp nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ khán giả. Nhiều người thích thú trước cách Minh Đạt chăm sóc vợ, trong khi một số ý kiến cho rằng Midu trông đầy đặn, rạng rỡ hơn sau khi kết hôn.

Trên mạng xã hội, nữ diễn viên cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh cùng chồng đi ăn uống, tận hưởng những chuyến du lịch và các hoạt động thường ngày. Có thời điểm, cô còn đăng ảnh tập luyện kèm lời tự nhắc nhở bản thân phải cố gắng sau những bữa ăn ngon.

Cuộc sống hôn nhân kín tiếng nhưng ngọt ngào của Midu

Midu và doanh nhân Trần Duy Minh Đạt tổ chức đám cưới vào giữa năm 2024. Ông xã nữ diễn viên sinh năm 1990, kém cô một tuổi, từng học tập tại Mỹ và hiện giữ vị trí Phó Chủ tịch một tập đoàn trong lĩnh vực nhựa của gia đình.

Sau khi kết hôn, cả hai lựa chọn cuộc sống tương đối kín tiếng. Dù không thường xuyên chia sẻ chuyện riêng tư, những hình ảnh hiếm hoi của cặp đôi vẫn nhận được sự quan tâm từ công chúng.

Minh Đạt thường đồng hành cùng vợ trong các dịp quan trọng, đồng thời dành cho cô những lời nói tình cảm. Nam doanh nhân từng gọi Midu là “nóc nhà”, trong khi nữ diễn viên cũng hài hước nhận mình là “trợ lý” của chồng.

Trong một lần chia sẻ về cuộc hôn nhân, Midu bày tỏ sự trân trọng với người bạn đời luôn động viên, đồng hành cùng cô trong cuộc sống. Về phía Minh Đạt, anh cũng dành những lời ngọt ngào khi nói về những ảnh hưởng tích cực mà vợ mang lại.

Sau hơn hai năm chung sống, cặp đôi vẫn duy trì những thói quen giản dị như cùng nhau ăn uống, đi du lịch và dành thời gian cho gia đình. Câu chuyện tăng cân mới đây của Midu tiếp tục khiến nhiều khán giả thích thú bởi sự gần gũi, hài hước trong cuộc sống vợ chồng.

Nhan sắc và công việc của Midu sau khi kết hôn

Midu tên thật là Đặng Thị Mỹ Dung, sinh năm 1989, từng là một trong những hot girl nổi tiếng đời đầu tại TP.HCM. Sau đó, cô phát triển sự nghiệp ở nhiều lĩnh vực như diễn xuất, kinh doanh và giảng dạy.

Người đẹp từng tham gia các bộ phim như Thiên mệnh anh hùng, 4 năm, 2 chàng, 1 tình yêu và Nhân duyên: Người yêu tiền kiếp. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Midu còn được biết đến với công việc giảng viên ngành Thiết kế thời trang tại một trường đại học.

Năm 2024, cô hoàn thành chương trình thạc sĩ ngành Mỹ thuật ứng dụng với thành tích á khoa. Đây là một trong những dấu mốc đáng chú ý trong quá trình theo đuổi con đường học vấn của nữ diễn viên.

Sau khi lập gia đình, Midu vẫn duy trì công việc giảng dạy, kinh doanh và tham gia một số hoạt động giải trí phù hợp. Trên trang cá nhân, cô thường xuất hiện với phong cách thời trang nữ tính, thanh lịch, khoe vẻ ngoài rạng rỡ.

Ở tuổi 37, Midu tiếp tục nhận được sự quan tâm không chỉ bởi nhan sắc mà còn nhờ cuộc sống hôn nhân bên ông xã doanh nhân. Câu chuyện tăng 5kg sau khi kết hôn cùng lời động viên ăn uống của Minh Đạt là một trong những khoảnh khắc đời thường được nữ diễn viên chia sẻ với người hâm mộ.

Midu chia sẻ khoảnh khắc đi ăn cùng ông xã Minh Đạt, khoe cuộc sống hôn nhân giản dị, hạnh phúc. Nguồn: TikTok @midu_official

Ảnh: FBNV