Chặng đua cuối của 100 Ngày Lừa Dối (100 Days of Deception) đang trở thành tâm điểm chú ý của khán giả yêu phim Hàn Quốc. Thay vì khép lại theo khung giờ phát sóng quen thuộc từ đầu mùa, ê-kíp sản xuất tác phẩm này được cho là đã lên kế hoạch điều chỉnh thời lượng lên sóng để giải quyết trọn vẹn các nút thắt của câu chuyện.

Poster 100 Ngày Lừa Dối

Cụ thể, bắt đầu từ tập 13, thời lượng mỗi tập của 100 Ngày Lừa Dối sẽ tăng từ 70 phút lên khoảng 80 phút. Đáng chú ý nhất là tập cuối cùng với thời gian phát sóng dự kiến chạm mốc 120 phút, tương đương một tác phẩm điện ảnh chiếu rạp. Trong quy trình phát hành phim truyền hình tại Hàn Quốc, việc nhà đài chấp thuận kéo dài đồng loạt các tập cuối và dành trọn hai tiếng cho màn hạ màn là phương án hiếm thấy, nhằm đảm bảo tuyến tâm lý lẫn các tình huống đan cài có đủ không gian bóc tách thay vì kết thúc vội vã.

Phân cảnh trong phim 100 Ngày Lừa Dối

100 Ngày Lừa Dối đưa người xem trở lại bối cảnh Gyeongseong những năm 1930, theo chân cô gái làm nghề trộm vặt Lee Ga Kyung (Kim Yoo Jung) khi bất ngờ dấn thân vào Phủ Tổng đốc với vai trò nội gián cho lực lượng đấu tranh giành độc lập. Đồng hành cùng cô trong hành trình đầy hiểm nguy này là phiên dịch viên Kim Tae Woong (Park Jin Young), mở ra mối quan hệ phức tạp giữa nhiệm vụ sinh tử và tình cảm riêng tư. Bên cạnh màn phối hợp của cặp đôi chính, bộ phim còn quy tụ dàn diễn viên kinh nghiệm gồm Kim Hyun Joo, Jin Seon Kyu và Lee Moo Saeng. Sức hút của tác phẩm được phản ánh qua thành tích rating tập 12 đạt 10,4% trên toàn quốc, dẫn đầu khung giờ chiếu cùng điểm số 8,7/10 trên chuyên trang MyDramaList.

Phân cảnh Lee Ga Kyung và Kim Tae Woong 100 Ngày Lừa Dối

Thông tin tăng thời lượng phát sóng vừa lan truyền đã nhận được phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng và người hâm mộ dòng phim Hàn. Nhiều khán giả bày tỏ sự hào hứng khi có thêm thời gian đồng hành cùng các nhân vật ở giai đoạn cao trào, đồng thời kỳ vọng mạch phim sẽ giữ vững phong độ cho đến phút chót. Hiện người xem đang chờ đợi lịch chiếu chính thức từ phía nhà sản xuất trước khi phim bước vào những tập cuối cùng.