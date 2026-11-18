Viện Hàn lâm Thu âm (Recording Academy) đã chính thức công bố danh sách đề cử cho lễ trao giải Grammy lần thứ 69, dự kiến diễn ra vào ngày 7/2/2027. Trong số 100 hạng mục được công bố, Best New Artist (Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất) tiếp tục là một trong những đường đua được quan tâm nhất khi quy tụ tám gương mặt đến từ nhiều dòng nhạc khác nhau.

Ella Langley

Ella Langley là một trong những cái tên nổi bật nhất của mùa Grammy năm nay. Xuất thân từ Alabama, nữ ca sĩ theo đuổi dòng nhạc đồng quê với lối sáng tác giàu tính tự sự, kết hợp những câu chuyện đời thường cùng giai điệu dễ tiếp cận. Năm nay, Langley nhận tổng cộng 7 đề cử, trong đó có cả 4 hạng mục quan trọng nhất của Grammy (Big Four): Album of the Year, Record of the Year, Song of the Year và Best New Artist.

Đóng góp lớn vào thành tích này là Choosin' Texas, ca khúc đưa tên tuổi Langley đến với đông đảo khán giả và góp mặt trong các hạng mục Record of the Year và Song of the Year. Album phòng thu Dandelion cũng được đề cử Album of the Year, đánh dấu bước tiến đáng kể của nữ ca sĩ từ một gương mặt triển vọng trong dòng nhạc đồng quê trở thành nghệ sĩ có sức ảnh hưởng rộng hơn trên thị trường âm nhạc Mỹ.

Sienna Spiro

Giọng ca trẻ người Anh Sienna Spiro bước vào Grammy 2027 sau một năm ghi dấu ấn mạnh mẽ trên các bảng xếp hạng. Bắt đầu thu hút sự chú ý qua những bản cover trên mạng xã hội, nữ ca sĩ dần khẳng định cá tính âm nhạc với chất giọng Soul giàu nội lực và cách thể hiện Ballad giàu cảm xúc.

Ca khúc Die on This Hill từng vươn lên vị trí thứ 9 trên BXH UK Singles Chart và sau đó Great Expectation trở thành đĩa đơn đầu tiên trong sự nghiệp đạt vị trí Quán quân tại Anh. Album đầu tay The Visitor cũng góp phần mở rộng sức hút của Spiro, đưa cô trở thành một trong 8 ứng viên tranh giải Best New Artist năm nay.

Slayyyter

Slayyyter là đại diện cho màu sắc Hyperpop và Electropop trong danh sách năm nay. Âm nhạc của nữ ca sĩ khai thác những âm thanh điện tử mạnh mẽ, giai điệu dance giàu năng lượng cùng thẩm mỹ Pop gợi nhớ đến đầu những năm 2000. Bên cạnh yếu tố hoài niệm, cô còn tạo dấu ấn bằng cách tiếp cận hiện đại, có phần nổi loạn và không ngại thử nghiệm với hình ảnh nghệ thuật.

Năm 2026, cô ghi dấu ấn thương mại khi lần đầu góp mặt trên BXH Billboard Hot 100 với brand new chanel$ ở vị trí thứ 98, trong khi album WOR$T GIRL IN AMERICA ra mắt ở vị trí 22 trên BXH Billboard 200.

Tại Grammy 2027, Slayyyter nhận đề cử Best New Artist và đồng thời góp mặt trong hạng mục Best Dance Pop Recording với ca khúc DANCE.... Sự xuất hiện của cô ở cả hai đường đua cho thấy dòng nhạc điện tử và Pop độc lập ngày càng có thêm cơ hội được ghi nhận tại các giải thưởng âm nhạc lớn.

Bên cạnh những gương mặt tạo dấu ấn với thành tích thương mại khủng, danh sách đề cử năm nay còn phản ánh sự đa dạng trong thị hiếu và định hướng âm nhạc của thế hệ nghệ sĩ mới. Từ màu sắc Hip-Hop giàu giai điệu của Don Toliver, chất Funk-Pop phóng khoáng của Remi Wolf đến âm hưởng Post-Punk thể nghiệm của Geese và lối trình diễn Math Rock độc đáo của Angine de Poitrine, mỗi ứng viên mang đến một dấu ấn riêng.

Lối trình diễn Math Rrock độc đáo của Angine de Poitrine.

Trong khi đó, The Womack Sisters đại diện cho sức sống bền bỉ của Soul và R&B truyền thống qua kỹ thuật hòa âm giàu cảm xúc. Sự góp mặt của những cá tính khác biệt này cho thấy đường đua Best New Artist tại Grammy lần thứ 69 không chỉ tôn vinh thành công thương mại mà còn mở rộng sự ghi nhận dành cho những hướng đi sáng tạo trong âm nhạc đương đại.