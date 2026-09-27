An Giang: Bộ đội dầm mình trong nước, giúp dân cứu lúa

Hơn 30 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 519, Trung đoàn 893 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang) dầm mình trong nước, giúp dân cứu lúa. Ảnh: Phuơng Vũ

Trên địa bàn xã Giang Thành có gần 50 ha lúa tại các khu vực trũng thấp đang chuẩn bị thu hoạch. Tuy nhiên, do mực nước dâng cao, nhiều diện tích bị ngập, máy gặt đập liên hợp không thể tiếp cận, khiến việc thu hoạch gặp nhiều khó khăn, nguy cơ gây thiệt hại nếu nước tiếp tục dâng cao.

Tại Tổ 5, ấp Khánh Hòa, xã Giang Thành, Trung đoàn 893 đã huy động hơn 30 cán bộ, chiến sĩ Đại đội 6, Tiểu đoàn 519 phối hợp với các lực lượng tại địa phương trực tiếp xuống đồng giúp dân.

Ở những khu vực máy móc không thể tiếp cận, cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng phải lội xuống ruộng, thu hoạch lúa bằng phương pháp thủ công, sau đó bó, vận chuyển đến khu vực thuận lợi. Dù làm việc trong điều kiện ruộng ngập nước, đi lại khó khăn, các lực lượng vẫn tích cực bám đồng, tranh thủ thời gian thu hoạch những diện tích lúa đã chín nhằm giúp người dân hạn chế thiệt hại. Đến nay, cán bộ, chiến sĩ Đại đội 6 đã hỗ trợ người dân thu hoạch được 1,2 ha lúa bị ngập.

“Chúng tôi xác định phải tranh thủ thời gian, hỗ trợ bà con thu hoạch và đưa lúa lên khu vực an toàn, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại. Đơn vị sẽ tiếp tục bám sát tình hình, sẵn sàng huy động lực lượng hỗ trợ nhân dân khi có yêu cầu”, Đại úy Huỳnh Thanh Phong - Chính trị viên Tiểu đoàn 519, Trung đoàn 893 cho biết.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chỉ huy Trung đoàn 893 thường xuyên nắm tình hình, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh; cán bộ, chiến sĩ xác định tốt nhiệm vụ, tư tưởng, sức khỏe ổn định, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Trước diễn biến mưa ngập còn phức tạp, Tiểu đoàn 519 tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các lực lượng tại địa phương nắm tình hình tại những khu vực trũng thấp, sẵn sàng huy động cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ người dân thu hoạch lúa. Sự có mặt kịp thời của cán bộ, chiến sĩ trên đồng ruộng góp phần giúp bà con giảm thiệt hại, đồng thời tiếp tục vun đắp tình đoàn kết, gắn bó quân dân trên địa bàn.