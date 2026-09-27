Nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng, chống mua bán người trong đoàn viên, thanh niên

Báo cáo viên chia sẻ tình hình, phương thức, thủ đoạn của tội phạm mua bán người hiện nay. Ảnh: ĐVCC

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Hiếu Trung, Phó Bí thư Thành đoàn nhấn mạnh: Giáo dục pháp luật cho ĐVTN không chỉ dừng lại ở việc biết và chấp hành pháp luật mà còn tiến tới hình thành năng lực nhận diện nguy cơ, khả năng tự bảo vệ, bản lĩnh trước những hành vi vi phạm và trách nhiệm với cộng đồng. Từ đó, ĐVTN vừa biết bảo vệ chính mình vừa trở thành hạt nhân tích cực trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật ngay từ cơ sở.

Trong đó, phòng, chống mua bán người là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, tính mạng, sức khỏe và nhân phẩm của mỗi con người. Phòng, chống mua bán người không chỉ là phát hiện, đấu tranh và xử lý các hành vi phạm tội, mà quan trọng hơn là giúp mỗi người không trở thành nạn nhân, không bị lôi kéo vào các hành vi vi phạm và có khả năng chủ động bảo vệ những người xung quanh.

Việc hiểu đúng pháp luật, nhận diện được phương thức, thủ đoạn của tội phạm, hình thành kỹ năng phòng ngừa và biết cách tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết chính là “lá chắn” để mỗi người trẻ tự bảo vệ mình; đồng thời góp phần hình thành ý thức sống có trách nhiệm, tuân thủ pháp luật và chủ động tham gia bảo vệ cộng đồng.

Đoàn viên, thanh niên trao đổi với báo cáo viên về các vấn đề liên quan đến tội phạm mua bán người. Ảnh: ĐVCC

Với sự quan tâm, định hướng và tạo điều kiện của Trung ương Đoàn, Bộ Công an, sự phối hợp của Công an thành phố, Thành đoàn tổ chức Hội nghị Tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, tập huấn kỹ năng tuyên truyền về phòng, chống tội phạm mua bán người trong cán bộ, ĐVTN năm 2026 tại phường Chơn Thành. Thành đoàn mong muốn thông qua hội nghị, mỗi cán bộ, ĐVTN có kỹ năng để tự bảo vệ và có trách nhiệm bảo vệ cộng đồng thông qua việc lan tỏa kiến thức, kỹ năng đến thanh thiếu niên tại từng địa phương, đơn vị, trường học và khu dân cư.

Tham dự hội nghị tập huấn, cán bộ, ĐVTN được thông tin, phổ biến những quy định của pháp luật về phòng, chống mua bán người; tình hình, phương thức, thủ đoạn của tội phạm mua bán người hiện nay, nhất là các hành vi lợi dụng công nghệ cao, không gian mạng để tiếp cận, lừa đảo, dụ dỗ, lôi kéo nạn nhân; đồng thời được hướng dẫn cách nhận diện, phòng tránh và các kênh tố giác hành vi có dấu hiệu mua bán người; kỹ năng bảo vệ thanh thiếu niên trên không gian mạng…