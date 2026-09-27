Cầu Nhật Tân xuất hiện mốc khoảng cách 0-50-100-150-200m nhưng chưa xử phạt

Thông tin từ Sở Xây dựng Hà Nội, những mốc khoảng cách 0m, 50m, 100m, 150m và 200m được bố trí trên cầu Nhật Tân nhằm tăng cường cảnh báo, hướng dẫn người điều khiển phương tiện chủ động duy trì khoảng cách an toàn khi lưu thông.

Theo đó, trong thời gian qua, trên cầu Nhật Tân xảy ra một số vụ tai nạn, va chạm giao thông liên hoàn giữa nhiều phương tiện, ảnh hưởng đến an toàn giao thông và khả năng lưu thông trên tuyến.

Trong năm 2026, trên cầu đã ghi nhận một số vụ va chạm liên hoàn giữa nhiều ô tô lưu thông cùng chiều, trong đó có vụ xảy ra ngày 7/2 và vụ ngày 17/8. Các vụ việc khiến nhiều phương tiện hư hỏng, có phương tiện bị lật và gây ùn ứ giao thông trên cầu.

Cầu Nhật Tân là tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực trung tâm Hà Nội với Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và các tuyến giao thông đối ngoại. Lưu lượng phương tiện trên tuyến lớn, tốc độ lưu thông tương đối cao.

Trong điều kiện này, việc người điều khiển phương tiện thiếu chú ý quan sát, không chủ động điều chỉnh tốc độ hoặc không duy trì khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước có thể làm gia tăng nguy cơ xảy ra va chạm nối tiếp, nhất là khi phương tiện phía trước giảm tốc hoặc phanh đột ngột.

Theo cơ quan chức năng, không căn cứ đơn thuần vào việc phương tiện đi qua các mốc 0-50-100-150-200m để xác định hành vi vi phạm. (Ảnh Thành Long)

Để chủ động phòng ngừa tai nạn giao thông, Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với Sở Xây dựng Hà Nội và các đơn vị liên quan tổ chức khảo sát, rà soát hiện trạng hạ tầng, tổ chức giao thông trên cầu Nhật Tân và thống nhất triển khai một số giải pháp tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Trong đó, các đơn vị chức năng bổ sung hệ thống biển thông tin, cảnh báo và các vạch sơn hỗ trợ xác định khoảng cách giữa các phương tiện tại những vị trí phù hợp, dễ quan sát.

Các mốc 0m, 50m, 100m, 150m và 200m kết hợp với vạch sơn trên mặt đường giúp người điều khiển phương tiện có căn cứ trực quan để ước lượng khoảng cách với xe phía trước. Từ đó, tài xế có thể chủ động điều chỉnh tốc độ và duy trì khoảng cách phù hợp với điều kiện giao thông thực tế.

Đáng chú ý, việc bổ sung các mốc khoảng cách và vạch sơn này trước hết là giải pháp thông tin, hướng dẫn, cảnh báo và tuyên truyền, giúp người điều khiển phương tiện nhận biết trực quan về khoảng cách khi lưu thông trên cầu.

Các mốc khoảng cách nêu trên không phải là việc thiết lập thêm hệ thống biển cấm hoặc biển hiệu lệnh nhằm mục đích xử phạt người tham gia giao thông.

Theo cơ quan chức năng, việc kiểm tra, xác định và xử lý hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, căn cứ hệ thống báo hiệu đường bộ có giá trị pháp lý và các tài liệu, dữ liệu hợp pháp theo quy định.

Do đó, không căn cứ đơn thuần vào việc phương tiện đi qua các mốc 0m, 50m, 100m, 150m, 200m để xác định hành vi vi phạm.

Mục tiêu của việc bố trí các mốc và vạch sơn khoảng cách là tạo công cụ trực quan để người lái xe chủ động giữ khoảng cách, qua đó phòng ngừa từ sớm nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông liên hoàn.

Cùng với việc bổ sung hệ thống cảnh báo khoảng cách, các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống báo hiệu đường bộ, vạch sơn, phản quang và tổ chức tốc độ khai thác phù hợp; đồng thời tăng cường tuyên truyền để người tham gia giao thông thực hiện nghiêm các quy định về tốc độ, phần đường, làn đường và khoảng cách an toàn.