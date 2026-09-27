Quân khu 5: Khai mạc diễn tập chỉ huy - cơ quan 1 bên 2 cấp ngoài thực địa cho Sư đoàn bộ binh 2

Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 5, Phó trưởng Ban chỉ đạo diễn tập Quân khu 5 phát biểu khai mạc.

Với đề mục “Sư đoàn bộ binh tiến công địch phòng ngự”, cuộc diễn tập được chia làm 4 giai đoạn: Chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ); tổ chức chuẩn bị chiến đấu; thực hành chiến đấu; bắn đạn thật.

Các đại biểu tham dự khai mạc diễn tập.

Cuộc diễn tập nhằm đánh giá thực chất kết quả huấn luyện và khả năng hoàn thành nhiệm vụ SSCĐ của đơn vị; bồi dưỡng năng lực, phương pháp công tác cho CH-CQ trung đoàn, sư đoàn trong chuyển trạng thái SSCĐ và vận dụng lý luận chiến thuật vào thực địa. Đồng thời, đợt diễn tập giúp nâng cao trình độ chỉ huy hiệp đồng chiến đấu giữa Sư đoàn bộ binh 2 với các lực lượng trong khu vực phòng thủ tỉnh, tạo cơ sở rút kinh nghiệm nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập trong toàn lực lượng vũ trang Quân khu.

Đại tá Nguyễn Tấn Ý, Phó tham mưu trưởng Quân khu 5 quán triệt chỉ thị, quy định trong diễn tập.

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa biểu dương tinh thần chủ động, tích cực làm tốt công tác chuẩn bị của các cơ quan Quân khu, Sư đoàn bộ binh 2, Lữ đoàn Thông tin 575 và Bộ CHQS tỉnh Gia Lai. Đồng chí Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 5 yêu cầu quá trình diễn tập phải bám sát đặc điểm nhiệm vụ, địa hình tác chiến và thực hiện đúng điều lệ công tác tham mưu tác chiến; trong đó, chú trọng phương pháp, tác phong công tác của người chỉ huy và cơ quan.

Đối với Ban chỉ đạo, cơ quan Ban chỉ đạo và lực lượng đạo diễn, cần nắm chắc kế hoạch, điều hành linh hoạt, bám sát thực tiễn và nguyên tắc lý luận; đánh giá chính xác quyết tâm, hành động của người chỉ huy và thực tế đơn vị, bảo đảm hướng dẫn và kiểm tra chặt chẽ quy tắc an toàn.

Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 5 kiểm tra bộ phận đi trước ra khu sơ tán.

Đối với Sư đoàn bộ binh 2, Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa chỉ đạo CH-CQ Sư đoàn và Trung đoàn phải quán triệt nghiêm các văn bản chỉ đạo; đánh giá sát đúng đối tượng chiến đấu; vận dụng linh hoạt, sáng tạo nghệ thuật quân sự và cách đánh của Quân đội ta.

Quá trình thực hành diễn tập phải sát thực tế, thoát ly tài liệu chuẩn bị trước; duy trì nghiêm kỷ luật hành quân, trú quân, xây dựng công sự trận địa đúng quy định và bảo đảm an toàn tuyệt đối, nhất là trong nội dung huấn luyện, diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật.

Toàn cảnh khai mạc diễn tập.

Đồng chí Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 5 cũng lưu ý các lực lượng phục vụ, bảo đảm cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, bảo đảm đầy đủ vũ khí, trang bị, thông tin liên lạc, vật chất kỹ thuật, công tác an toàn giao thông và an toàn vệ sinh thực phẩm trong suốt quá trình diễn tập.

Theo kế hoạch, cuộc diễn tập diễn ra đến ngày 12-10.