Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ kiểm tra 2 dự án đường cao tốc Hữu Nghị-Chi Lăng và Đồng Đăng-Trà Lĩnh

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ kiểm tra thực tế tại dự án đường cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn)-Trà Lĩnh (Cao Bằng). (Ảnh: TRÍ DŨNG)

Cùng tham gia Đoàn công tác của Chính phủ có đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Xây dựng.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã kiểm tra tình hình thi công các dự án, nghe chủ đầu tư, các đơn vị liên quan báo cáo về tiến độ, những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị và các giải pháp đẩy nhanh tiến độ dự án, đồng thời thăm hỏi, động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân.

Tại điểm kiểm tra thực tế, tại công trường tuyến đường cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh, thôn Tân Việt, xã Văn Lãng (Lạng Sơn), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ khẳng định, hai tuyến cao tốc này có vị trí chiến lược, kết nối liên vùng, có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng. Hai dự án sẽ giúp đẩy mạnh hoạt động dịch vụ, thương mại, giao thương hàng hóa, thu hút và phát triển du lịch.

Đoàn công tác của đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ trao đổi với lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn trên dự án đường cao tốc Hữu Nghị-Chi Lăng. (Ảnh: TRÍ DŨNG)

Đồng chí Phạm Gia Túc yêu cầu, cấp ủy, chính quyền địa phương hai tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng, nhà thầu, doanh nghiệp dự án, cơ quan, đơn vị liên quan tập trung giải quyết khó khăn, hoàn thành giải phóng mặt bằng tại các vị trí, khu vực còn lại trong tháng 10/2026, để tăng tốc thi công, phấn đấu thông tuyến hai dự án cao tốc này trước Tết Nguyên đán 2027.

Nhà đầu tư, doanh nghiệp hai dự án bố trí nhân lực, tăng cường máy móc, trang thiết bị; tranh thủ thời gian, thời tiết thuận lợi, hoàn thành sớm các hạng mục còn lại của cả 2 dự án cao tốc, không để tình trạng “xôi đỗ”; thi công đồng bộ tất cả các hạng mục để khi hoàn thành, thông tuyến bảo đảm đủ điều kiện theo quy định, đưa vào khai thác...

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nghe Bộ trưởng Xây dựng báo cáo. (Ảnh: THÀNH NAM)

Dự án tuyến đường cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị-Chi Lăng, khởi công tháng 4/2024, dài gần 60km, gồm tuyến đường cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị-Chi Lăng dài hơn 43km và tuyến kết nối cửa khẩu Tân Thanh và cửa khẩu Cốc Nam, dài khoảng 16km.

Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh hơn 11.800 tỷ đồng. Theo kế hoạch, giai đoạn phân kỳ có quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 17m, hoàn thành trong năm 2026. Giai đoạn hoàn chỉnh quy mô 6 làn xe, bề rộng nền đường 32,25m được triển khai sau khi hoàn thành các hạng mục của giai đoạn phân kỳ.

Đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ trao đổi tại buổi kiểm tra. (Ảnh: TRÍ DŨNG)

Theo báo cáo, hiện toàn tuyến đường cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị-Chi Lăng đã bàn giao hơn 600ha, đạt hơn 99% theo ranh giới giải phóng mặt bằng bước thiết kế kỹ thuật. Trên tuyến chính, mặt đường cơ bản đã được bàn giao.

Vướng mắc chủ yếu tập trung tại tuyến nhánh, đường gom, đường ngang, đường hoàn trả chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng phần đất bổ sung, một số nút giao. Nhà thầu đã triển khai 118 mũi thi công, đạt tổng giá trị thực hiện khoảng 78% giá trị hợp đồng thiết kế và thi công.

Dự án tuyến đường cao tốc Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn-Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng có tổng chiều dài hơn 121km (đoạn qua tỉnh Lạng Sơn khoảng 52,5km, qua tỉnh Cao Bằng khoảng 69,6km), do Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng là cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức triển khai dự án. Đối với dự án này, tỉnh Lạng Sơn thực hiện công tác giải phóng mặt bằng trên đoạn qua địa bàn tỉnh có chiều dài khoảng 52,5km.

Bản đồ dự án cao tốc Đồng Đăng, Lạng Sơn-Trà Lĩnh, Cao Bằng. (Ảnh: THÀNH NAM)

Giai đoạn 1, khởi công tháng 1/2024 quy mô cao tốc 4 làn xe, dài hơn 93km (tỉnh Lạng Sơn 52km, tỉnh Cao Bằng hơn 41km), dự kiến hoàn thành đưa vào khai thác trong năm 2027. Giai đoạn 2 mở rộng (khởi công tháng 8/2025), dự kiến hoàn thành trong năm 2028. Tổng mức đầu tư toàn dự án trên 26.180 tỷ đồng.

Hiện cả hai giai đoạn của dự án về đã cơ bản đã hoàn thành giải phóng mặt bằng. Nhà thầu triển khai hơn 130 mũi thi công. Sản lượng giai đoạn 1 đạt trên 79%; giai đoạn 2 đạt khoảng 34%.

Cũng tại buổi làm việc, đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng lưu ý tỉnh Lạng Sơn, cùng với 2 dự án cao tốc trọng điểm, tỉnh cần tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành Trung ương đẩy nhanh tiến độ, triển khai hiệu quả Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh tại đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1119-1120 và đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1088/2-1089 thuộc cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam)-Hữu Nghị Quan (Trung Quốc).