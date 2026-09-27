TP.HCM:Thăng quân hàm cho các chiến sĩ làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Dự và chủ trì buổi gặp mặt có Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP.HCM.

Buổi gặp mặt nhằm thông tin về nhiệm vụ, chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình công tác; đồng thời thăm hỏi, động viên và chia sẻ với các gia đình có cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng.

Qua đó, tiếp tục cổ vũ, động viên tinh thần để cán bộ, chiến sĩ Đội K74 và các lực lượng nỗ lực, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian tới.

Bộ Tư lệnh TP.HCM tổ chức gặp mặt thân nhân, gia đình các cán bộ, chiến sĩ Đội K74 và các lực lượng đang làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn nhấn mạnh, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc.

Mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy, mỗi thông tin được xác minh, mỗi di vật được phát hiện là thêm một phần ký ức về những người con đã hy sinh tuổi xuân, máu xương cho độc lập, tự do của Tổ quốc được trở về với gia đình, quê hương và đồng đội.

Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn phát biểu tại buổi gặp mặt

Đây không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là trách nhiệm, tình cảm, lương tâm và nghĩa tình đồng đội, góp phần thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.

Đối với cán bộ, chiến sĩ Đội K74, nhiệm vụ đòi hỏi sự kiên trì, tỉ mỉ, thận trọng, chính xác và tinh thần trách nhiệm cao. Phía sau từng dấu tích, mẫu vật hay thông tin được phát hiện có thể là câu chuyện về một người đã hy sinh và những gia đình nhiều năm mong ngóng người thân trở về.

Thân nhân, gia đình cán bộ, chiến sĩ Đội K74 dâng hương tại Công viên Lê Thị Riêng

Vì vậy, mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn xác định đây là “mệnh lệnh từ trái tim”, thực hiện nhiệm vụ bằng trách nhiệm của người quân nhân và tình cảm của người đồng chí, đồng đội, Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn khẳng định.

Dịp này, Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn ghi nhận sự hy sinh, sẻ chia của hậu phương - điểm tựa vững chắc để cán bộ, chiến sĩ Đội K74 an tâm công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, đề nghị chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục nắm chắc tình hình tư tưởng, chăm lo đời sống, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc của cán bộ, chiến sĩ và thân nhân, gia đình.

Thân nhân, gia đình cán bộ, chiến sĩ Đội K74 viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Đại diện cho thân nhân, gia đình các cán bộ, chiến sĩ Đội K74 chia sẻ tại buổi gặp mặt, ông Phạm Đình Tường - thân nhân chiến sĩ Phạm Đình Bách (Đội K74) bày tỏ niềm tự hào và xúc động khi có con đang tham gia thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Ông Tường nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ vô cùng thiêng liêng, ý nghĩa, thể hiện truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn) của dân tộc và là mệnh lệnh từ trái tim, là trách nhiệm đối với những Anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống, hy sinh vì độc lập, tự do cho Tổ Quốc.

“Tôi mong các cô, các chú, các bác, các anh, chị là thân nhân cán bộ, chiến sĩ Đội K74 tiếp tục động viên các đồng chí và các lực lượng an tâm tư tưởng, nỗ lực, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới”, ông Phạm Đình Tường bày tỏ.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh TP.HCM trao quà, động viên thân nhân, gia đình cán bộ, chiến sĩ Đội K74 và các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tại Công viên Lê Thị Riêng

Dịp này, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh TP.HCM đã trao giấy khen cho 5 tập thể và 84 cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác phối hợp bảo đảm, phục vụ, triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; đồng thời trao quà động viên thân nhân, gia đình cán bộ, chiến sĩ Đội K74 và các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Tại buổi gặp mặt, 13 hạ sĩ quan, chiến sĩ Đội K74 đang làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng đã được trao quyết định thăng quân hàm

Đặc biệt tại buổi gặp mặt, Trung tá Lý Minh Vân, Chính trị viên Đội K74 đã trao quyết định thăng quân hàm cho 13 hạ sĩ quan, chiến sĩ của Đội. Hoạt động gặp mặt góp phần thắt chặt sự gắn bó giữa đơn vị với hậu phương, tiếp thêm động lực để cán bộ, chiến sĩ Đội K74 tiếp tục vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ thiêng liêng của Tổ quốc giao phó.