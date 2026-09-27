Đoàn đại biểu Đảng Mặt trận Giải phóng Mozambique thăm Việt Nam

Từ tháng 6-2026, hiện tượng thời tiết El Nino bắt đầu quay trở lại và được dự báo sẽ hoạt động mạnh từ các tháng cuối năm 2026. El Nino xuất hiện trở lại khiến nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn sẽ xảy ra. Vậy Việt Nam sẽ ứng phó như thế nào?