Đoàn đại biểu Đảng Mặt trận Giải phóng Mozambique thăm Việt Nam
Đoàn đại biểu Đảng Mặt trận Giải phóng Mozambique (FRELIMO) do đồng chí Ana Comoana, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kiểm tra Trung ương dẫn đầu sẽ thăm Việt Nam.
THÔNG BÁO CỦA BỘ NGOẠI GIAO: Nhận lời mời của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn đại biểu Đảng Mặt trận Giải phóng Mozambique (FRELIMO) do đồng chí Ana Comoana, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kiểm tra Trung ương dẫn đầu, sẽ thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 28/9 đến ngày 02/10/2026.
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/doan-dai-bieu-dang-mat-tran-giai-phong-mozambique-tham-viet-nam-449113.html