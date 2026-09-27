Họp mặt kỷ niệm 48 năm ngày truyền thống Sư đoàn 309

Dự họp mặt có Đại tá Vũ Văn Tám, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 309; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn; đại biểu các cơ quan sư đoàn và chỉ huy 3 Trung đoàn.

Các đại biểu dự họp mặt. Ảnh: Nguyễn Hùng

Cùng dự có các đồng chí nguyên là lãnh đạo, chỉ huy sư đoàn qua các thời kỳ; các tướng lĩnh, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; đại biểu ban liên lạc truyền thống cựu chiến binh các đơn vị; đại biểu hội cựu chiến binh địa phương, các đơn vị kết nghĩa, công ty, xí nghiệp, trường đại học và các cơ quan, đơn vị có mối quan hệ phối hợp với sư đoàn.

Các đại biểu cùng nhau ôn lại chặng đường 48 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Sư đoàn 309; khẳng định những đóng góp, thành tích của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ sư đoàn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời khẳng định, qua các thời kỳ cách mạng dù ở hoàn cảnh nào, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của sư đoàn luôn phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, an ninh và giữ vững địa bàn.

Đại diện Ban Liên lạc Cựu chiến binh Sư đoàn 309 tặng quà các thương binh nặng nguyên là cán bộ, chiến sĩ sư đoàn. Ảnh: Nguyễn Hùng

Ban Liên lạc Cựu chiến binh sư đoàn tặng quà cho các cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Nguyễn Hùng

Trong không khí thân tình, ấm áp, các đại biểu là cán bộ, chiến sĩ sư đoàn qua các thời kỳ cùng chia sẻ những kỷ niệm sâu sắc trong những năm tháng công tác, chiến đấu; trao đổi kinh nghiệm và động viên thế hệ cán bộ, chiến sĩ hôm nay tiếp tục phát huy truyền thống, giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Cựu chiến binh, thương binh về dự họp mặt tham quan Nhà truyền thống sư đoàn. Ảnh: Nguyễn Hùng

Phát huy truyền thống 48 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 309 hôm nay tiếp tục đoàn kết, thống nhất, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật; đẩy mạnh xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, góp phần xây dựng Quân khu 7 vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Họp mặt truyền thống cựu chiến binh Sư đoàn 309 lần thứ XI là dịp để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình đồng chí, đồng đội; đồng thời giáo dục truyền thống, bồi đắp niềm tự hào, tiếp thêm động lực để thế hệ hôm nay tiếp nối và phát huy truyền thống vẻ vang của Sư đoàn 309 anh hùng.