Bốn chiến sĩ Biên phòng dân tộc thiểu số vinh dự được kết nạp Đảng

Trước cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, đảng viên mới tuyên thệ. Ảnh: Văn Thành

Trong không khí thi đua sôi nổi hướng về những ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước và Quân đội, tại Chi bộ 1, Đảng bộ Đồn Biên phòng Lũng Cú, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tuyên Quang đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho 4 quần chúng ưu tú Lầu Mí Phừ, Vương Quốc Khánh, Bòng Văn Đoàn và Hạ Mí Lình là những chiến sĩ đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Tại buổi Lễ, đồng chí Hoàng Ngọc Tuấn, Bí thư Chi bộ đã công bố Quyết định kết nạp đảng viên, đồng thời phân công nhiệm vụ, giao trách nhiệm và nhắc nhở đảng viên mới tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất cách mạng; đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới; hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trong không khí trang nghiêm, dưới Đảng kỳ, Quốc kỳ và trước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, 4 quần chúng ưu tú thuộc Đội Vũ trang, Đồn Biên phòng Lũng Cú, lần lượt đọc lời tuyên thệ, tuyệt đối trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng; không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ về mọi mặt, phẩm chất cách mạng, tích cực tham gia công tác quần chúng, xây dựng chi bộ ngày càng vững mạnh, góp phần lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Hoàng Ngọc Tuấn, Bí thư Chi bộ công bố và trao quyết định kết nạp đảng viên. Ảnh: Văn Thành

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Lũng Cú chúc mừng và yêu cầu các đảng viên mới tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, không ngừng tu dưỡng đạo đức, nâng cao trình độ, phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, trở thành những hạt nhân tiêu biểu trong đơn vị.

Lễ kết nạp khép lại, nhưng hành trình phấn đấu của những đảng viên trẻ mới chỉ bắt đầu. Dưới lá cờ vinh quang của Đảng nơi cực Bắc Tổ quốc, lời tuyên thệ hôm nay sẽ là động lực để các đồng chí đảng viên trẻ tiếp tục rèn đức, luyện tài, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh, bảo vệ vững chắc từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.