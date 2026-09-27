Khắc phục ngay các vị trí xảy ra xói lở, hư hỏng hệ thống thoát nước cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Một rãnh thoát nước trên tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai bị đứt gãy. Ảnh: Phạm Tùng

Trong văn bản, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố cho biết, do đặc điểm của Dự án Thành phần 1, đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có tuyến chính phần lớn là nền đường đắp cao, diện tích mái taluy lớn. Hiện đang trong cao điểm mùa mưa, có nguy cơ phát sinh xói lở, trượt mái taluy lớn gây ảnh hưởng đến kết cấu nền đường và chất lượng công trình. Để bảo đảm chất lượng công trình và bảo vệ kết cấu hạ tầng đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố giao phòng chuyên môn phối hợp cùng đơn vị tư vấn giám sát, các nhà thầu thực hiện ngay một số nhiệm vụ.

Đối với nhà thầu thi công, khẩn trương rà soát, kiểm tra toàn bộ phạm vi công việc của từng thành viên trong liên danh, đặc biệt là các đoạn nền đường đắp cao, mái taluy, rãnh thu nước trên mái taluy và các vị trí đi qua, xung quanh khu vực sông Buông. Kịp thời phát hiện và xử lý ngay các vị trí đang hoặc có nguy cơ phát sinh xói lở, sạt trượt.

Một phần mái taluy trên tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai bị sạt lở. Ảnh: Phạm Tùng

Đối với các vị trí đã xảy ra xói lở, hư hỏng hệ thống thoát nước, yêu cầu nhà thầu phải tổ chức khắc phục ngay gồm các hạng mục: gia cố mái taluy; bổ sung, sửa chữa hệ thống rãnh thu nước trên mái taluy; thực hiện trồng cỏ, hoàn thiện rãnh thu nước giữa tuyến chính cao tốc và đường gom dân sinh hoặc các giải pháp bảo vệ mái phù hợp theo hồ sơ thiết kế được duyệt, bảm đảm không để nước mặt tiếp tục gây xói lở ảnh hưởng đến kết cấu nền đường.

Đối với đơn vị tư vấn giám sát, thực hiện kiểm tra ngay toàn bộ hiện trường, đặc biệt đối với các hạng mục có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn giao thông, an toàn công trình. Kịp thời phát hiện, yêu cầu nhà thầu thi công khắc phục ngay các tồn tại, khiếm khuyết phát sinh. Kết quả khắc phục các tồn tại của nhà thầu thi công, tư vấn giám sát có văn bản kèm hình ảnh báo cáo chủ đầu tư trong ngày 30-9-2026.

Trước đó, theo ghi nhận, sau các trận mưa lớn trong tháng 9-2026, hệ thống thoát nước dự án đã bị xói lở, đứt gãy nhiều vị trí.