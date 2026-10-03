An cư từ những tấm lòng sẻ chia

Ngôi nhà bà Trần Thị Huệ ở tổ dân phố Bình Ninh, phường Điện Bàn Đông, sắp hoàn thành. Ảnh: VĨNH LỘC

Cộng đồng chung tay

Chỉ khoảng nửa tháng nữa, ngôi nhà mới của bà Trần Thị Huệ (sinh năm 1942, tổ dân phố Bình Ninh, phường Điện Bàn Đông) sẽ hoàn thành. Bà Huệ là vợ liệt sĩ, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Trước đây, căn nhà đã xuống cấp nghiêm trọng, nhưng gia đình không đủ điều kiện sửa chữa, xây mới.

Giữa tháng 7/2026, thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Điện Bàn Đông, Công đoàn Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng hỗ trợ 250 triệu đồng; chính quyền địa phương hỗ trợ 60 triệu đồng; con cháu đóng góp 240 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà mới, giúp bà có nơi ở an toàn, ổn định.

Ở những địa bàn còn nhiều khó khăn, nhất là các xã vùng cao, nhu cầu hỗ trợ nhà ở càng trở nên cấp thiết. Xã Nam Giang với tỷ lệ hộ nghèo gần 30%, theo đó nhà tạm cần xóa chiếm số lượng lớn.

Ông Doãn Bing, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Giang, cho hay bên cạnh khoảng 12 căn nhà tạm, nhà dột nát thuộc diện gia đình chính sách, số lượng nhà cần hỗ trợ thuộc đối tượng hộ nghèo, cận nghèo lên đến hàng trăm căn.

Từ đầu năm đến nay, thông qua nguồn kinh phí của các nhà hảo tâm và ngân sách nhà nước, xã đã hoàn thành xây mới hai căn nhà cho hộ nghèo. Đối với những trường hợp còn lại, địa phương tiếp tục vận động nguồn lực xã hội hóa, kết hợp ngân sách để triển khai xây dựng, sửa chữa, từng bước cải thiện điều kiện sống cho người dân.

Ông Doãn Bing khẳng định, việc hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết tạo cơ hội rất lớn để các hộ gia đình khó khăn an cư vững chắc, thể hiện tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng. “Địa phương sẽ tiếp tục rà soát nhu cầu thực tế, huy động các nguồn lực để sớm hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát theo kế hoạch của thành phố”, ông Bing cam kết.

Bàn giao nhà Đại đoàn kết cho một hộ dân tại xã Thăng Trường. Ảnh: VĨNH LỘC

Không để ai bị bỏ lại phía sau

Nhằm đẩy nhanh tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát, ngày 4/8/2026, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 401/ KH-UBND về thực hiện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn. Theo đó, thành phố đặt mục tiêu đến hết năm 2027 hoàn thành hỗ trợ 5.757 căn nhà tạm, nhà dột nát còn lại.

Cụ thể, năm 2026 hoàn thành 2.543 căn, gồm 1.862 căn xây mới và 681 căn sửa chữa; năm 2027 hoàn thành 3.214 căn, gồm 2.331 căn xây mới và 883 căn sửa chữa. Tổng kinh phí dự kiến thực hiện chương trình là 497,5 tỷ đồng.

Trong đó, ngân sách nhà nước bố trí 300 tỷ đồng; 197,5 tỷ đồng còn lại được huy động từ Quỹ “Vì người nghèo” và các nguồn hợp pháp khác thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố. Qua đó, thể hiện quyết tâm rất lớn để thành phố từng bước giải quyết nhu cầu nhà ở cho các nhóm đối tượng, nhất là những hộ không có khả năng tự xây dựng, sửa chữa nhà.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ, kinh phí hỗ trợ được bảo đảm từ ngân sách. Riêng 136 trường hợp là con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đã được phân bổ hơn 11 tỷ đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương và Quỹ “Vì người nghèo” thành phố để các địa phương kịp thời triển khai hỗ trợ xây dựng nhà.

Dù vậy, với nhóm hộ nghèo, hộ cận nghèo vẫn cần nguồn lực rất lớn. Qua 9 tháng của năm 2026, Quỹ vì người nghèo và Mặt trận các cấp thành phố đã vận động được hơn 80 tỷ đồng. Dự kiến, trong đợt phân bổ đầu tiên, thành phố bố trí hơn 30 tỷ đồng để hỗ trợ xóa 344 căn nhà tạm.

Bà Nguyễn Thị Thanh Phương chia sẻ, xóa nhà tạm, nhà dột nát là nhiệm vụ lớn, cần sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự chung tay của toàn xã hội; bởi hộ nghèo, hộ cận nghèo, khó khăn về nhà ở thường gắn liền với những hạn chế về sinh kế và điều kiện phát triển kinh tế.

Do vậy, việc hỗ trợ cần được triển khai phù hợp với từng hoàn cảnh, không chỉ giúp người dân có chỗ ở an toàn mà còn tạo niềm tin và nền tảng để ổn định cuộc sống.

“Bên cạnh tuyên truyền về mục tiêu, ý nghĩa nhân văn của chương trình xóa nhà tạm, Mặt trận thành phố sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm và cộng đồng cùng tham gia đóng góp”, bà Phương nói.