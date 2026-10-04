An cư, lạc nghiệp cho đồng bào Bahnar xã Krong

Niềm vui an cư

Trong làn sương sớm, khu bố trí dân cư làng Tăng Lăng hiện lên với những ngôi nhà mới nép mình bên sườn đồi, con đường bê tông thấp thoáng bóng người qua lại tạo nên nhịp sống bình yên nơi vùng đất mới. Trong ngôi nhà cấp 4 đang dần hoàn thiện, anh Đinh Oănh (32 tuổi) cùng người thân tất bật cố định vách gỗ và tôn, sắp xếp lại các vật dụng, chuẩn bị cho cuộc sống mới.

Sau khi được UBND xã bố trí đất ở, nhờ sự hỗ trợ ngày công của người dân làng Tăng Lăng, anh Đinh Oănh (bên phải) đã xây dựng ngôi nhà kiên cố. Ảnh: D.Đ

Sau khi kết hôn, vợ chồng anh Oănh dựng căn nhà tạm chưa đầy 20 m² sát bờ sông Ba, thuộc làng Tung Gút (cũ). Mỗi khi mưa lớn, nước sông dâng cao khiến gia đình lo âu thấp thỏm. Đầu năm 2026, sau khi bốc thăm và được UBND xã Krong bố trí 300 m² đất ở tại khu dân cư Tăng Lăng, anh vay mượn hơn 80 triệu đồng xây dựng nhà. Căn nhà rộng gần 60 m² khởi công từ đầu tháng 6 với sự hỗ trợ của bà con dân làng.

“Được bố trí đất ở tại nơi cao ráo, sạch sẽ, có đường bê tông, điện thắp sáng đầy đủ, vợ chồng tôi mừng lắm. Có nơi ở ổn định, chúng tôi yên tâm làm ăn, chăm lo cho con cái tốt hơn” - anh Oănh nói.

Cũng chuyển đến khu bố trí dân cư làng Tăng Lăng từ đầu năm 2026, gia đình anh Đinh Thỡ từng bước ổn định cuộc sống. Anh cho biết: “Nơi ở mới rộng rãi, giao thông thuận tiện, giúp gia đình có thêm điều kiện phát triển sản xuất. Bà con trong làng thường xuyên giúp đỡ lẫn nhau. Đây là niềm vui lớn đối với gia đình tôi”.

Ông Đinh Hoăn - Phó Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Tăng Lăng - cho hay: Làng hiện có 350 hộ, hơn 99% là đồng bào Bahnar. Sau khi khu bố trí dân cư được xây dựng, làng đã có thêm 38 hộ chuyển đến các khu bố trí dân cư mới; 29 hộ được ổn định tại chỗ. Để các hộ sớm ổn định cuộc sống, làng vận động các chi hội, đoàn thể và người dân hỗ trợ ngày công xây dựng nhà ở, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, góp phần thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng.

Tại khu bố trí dân cư làng Hro, UBND xã Krong có kế hoạch bố trí đất ở cho 51 hộ, ổn định tại chỗ 10 hộ, ưu tiên hộ nghèo, cận nghèo và thiếu đất ở. Đến nay, 34 hộ đã xây dựng nhà ở ổn định.

Ông Đinh Bơn (42 tuổi) chia sẻ: “Trước đây, gia đình tôi thiếu đất ở, nhà cửa tạm bợ. Nay được chính quyền bố trí đất, gia đình đã xây dựng nhà mới kiên cố. Chúng tôi không còn thấp thỏm mỗi khi mưa bão”.

Tháo gỡ khó khăn, tạo đà phát triển

Theo UBND xã Krong, dự án sắp xếp, bố trí ổn định dân cư tại các làng Tăng Lăng, Hro, Sơ Lam và Pngăl được UBND huyện Kbang (cũ) khởi công tháng 3-2023, thuộc Dự án 2 về quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025. Dự án có tổng vốn hơn 69,4 tỷ đồng, quy mô gần 17,4 ha, phục vụ 235 hộ (173 hộ bố trí tập trung và 62 hộ ổn định tại chỗ). Đến cuối tháng 12-2025, toàn bộ công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Một góc khu bố trí dân cư ở làng Hro được Nhà nước đầu tư hạ tầng đồng bộ. Ảnh: D.Đ

Trong quý I-2026, UBND xã tập trung triển khai việc phân lô, bàn giao đất ở cho 173 hộ được bố trí tập trung tại 4 làng, bảo đảm đúng vị trí, diện tích và kết quả bốc thăm. Đồng thời, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân di dời đến nơi ở mới; nắm bắt khó khăn của từng hộ để có phương án hỗ trợ phù hợp… Đến nay, 92 hộ đã chuyển đến các khu bố trí dân cư mới, xây dựng nhà ở, từng bước ổn định cuộc sống.

Theo ông Nguyễn Công Đạo - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Krong: Trước đây, người dân tại các làng chủ yếu sống rải rác, một số hộ dựng nhà ven sông suối, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi thiên tai. Chính vì vậy, việc xây dựng các khu bố trí dân cư tại 4 làng có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản, ổn định đời sống, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

“Để các khu bố trí dân cư phát huy hiệu quả, sớm ổn định cuộc sống cho người dân, thời gian tới, xã sẽ huy động nguồn kinh phí từ các chương trình mục tiêu quốc gia, chính sách hỗ trợ của tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam và nguồn xã hội hóa, giúp các hộ xây dựng nhà, di dời đến nơi ở mới.

Đồng thời, xã vận động lực lượng vũ trang, các hội, đoàn thể hỗ trợ ngày công di dời nhà ở; chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác vận động người dân vay vốn tín dụng chính sách để xây dựng nhà, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, ổn định sinh kế, hướng đến giảm nghèo bền vững” - ông Đạo nhấn mạnh.