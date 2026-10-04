Sinh viên Việt Nam tại Australia phát huy đổi mới sáng tạo, kết nối tri

Đại hội quy tụ gần 100 đại biểu đại diện cho hơn 30.000 sinh viên Việt Nam đang học tập, nghiên cứu tại các trường đại học trên khắp Australia. Ảnh: Ảnh: Trung Trang/PV TTXVN tại Australia

Đại hội là dịp nhìn lại chặng đường hai năm hoạt động, đồng thời xác định những hướng đi mới nhằm tăng cường kết nối, phát huy trí tuệ, sức trẻ và tinh thần đổi mới sáng tạo của cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Australia.

Theo phóng viên TTXVN tại Australia, đại hội quy tụ 93 đại biểu thuộc 7 Hội Sinh viên cấp bang và 27 Hội Sinh viên cấp trường, đại diện cho hơn 30.000 sinh viên Việt Nam đang học tập, nghiên cứu tại Australia. Tham dự đại hội có ông Nghiêm Xuân Hòa, Công sứ, Phó Đại sứ Việt Nam tại Australia; các Tham tán, Bí thư Đại sứ quán Việt Nam tại Australia; đại diện các cơ quan Việt Nam, các tổ chức, đối tác cùng đông đảo đại biểu sinh viên. Đồng chí Lâm Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trung ương Đoàn, đại diện Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, cùng đại diện nhiều Hội Sinh viên Việt Nam tại các nước và một số địa phương trong nước tham dự theo hình thức trực tuyến.

Đồng chí Huỳnh Tấn Đạt, Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Australia (SVAU) khoá III trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên tại Australia giai đoạn 2024-2026. Ảnh: Trung Trang/PV TTXVN tại Australia

Đại hội diễn ra trong bối cảnh cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Australia tiếp tục phát triển cả về quy mô và chất lượng, trong khi môi trường học tập, nghiên cứu và việc làm quốc tế đang thay đổi nhanh chóng dưới tác động của trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và kinh tế tri thức. Trong điều kiện đó, yêu cầu đặt ra đối với Hội Sinh viên Việt Nam tại Australia không chỉ dừng ở việc tập hợp, hỗ trợ sinh viên, mà còn là làm thế nào kết nối hiệu quả hơn nguồn lực của một thế hệ trẻ được đào tạo trong môi trường quốc tế với nhu cầu phát triển của đất nước.

Nhìn lại nhiệm kỳ 2024-2026, các đại biểu đánh giá công tác hội và phong trào sinh viên Việt Nam tại Australia đã có nhiều chuyển biến tích cực. Mạng lưới tổ chức tiếp tục được củng cố tại các trung tâm giáo dục lớn, trong khi phương thức hoạt động ngày càng linh hoạt hơn để phù hợp với đặc thù địa bàn rộng và cộng đồng sinh viên phân tán trên toàn Australia. Chuyển đổi số cũng được đẩy mạnh trong quản lý, điều hành, truyền thông và kết nối giữa các cấp hội, góp phần thu hẹp khoảng cách địa lý và tăng cường sự gắn kết giữa sinh viên ở các bang, thành phố khác nhau.

Phong trào “Sinh viên 5 tốt” tiếp tục là một điểm nhấn. Trong nhiệm kỳ, 5 sinh viên được trao danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương năm học 2024-2025; 45 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Australia và 4 tập thể được công nhận “Tập thể Sinh viên 5 tốt” cấp Australia năm học 2025-2026. Phong trào cũng từng bước gắn chặt hơn với những nhu cầu thiết thực của sinh viên như phát triển kỹ năng, học bổng, thực tập, việc làm và kết nối, phát huy các gương sinh viên tiêu biểu sau tuyên dương. Một trong những dấu ấn rõ nét của nhiệm kỳ vừa qua là việc thúc đẩy học tập, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo theo hướng kết nối tri thức của sinh viên, nghiên cứu sinh và trí thức trẻ Việt Nam tại Australia với nhu cầu phát triển của đất nước. Cuộc thi Nghiên cứu học thuật và Đổi mới sáng tạo AURORA trong các năm 2025 và 2026, cùng Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam tại Australia năm 2026, đã tạo không gian để sinh viên, nghiên cứu sinh, nhà khoa học, chuyên gia, trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi ý tưởng và tìm kiếm cơ hội hợp tác. Thông qua những diễn đàn như vậy, hoạt động hội từng bước mở rộng từ các sinh hoạt cộng đồng sang kết nối tri thức, phát triển nguồn nhân lực trẻ và khuyến khích sinh viên tham gia các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đại hội cũng thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế như chất lượng hoạt động giữa các Hội Sinh viên cấp bang và cấp trường chưa đồng đều, nguồn cán bộ kế cận còn khó khăn, một số hoạt động hỗ trợ chưa theo kịp nhu cầu ngày càng đa dạng của sinh viên, trong khi việc ứng dụng chuyển đổi số và quản lý dữ liệu giữa các đơn vị chưa đồng bộ.

Ban Chấp hành khoá mới Hội Sinh viên Việt Nam tại Australia (SVAU) ra mắt tại Đại hội. Ảnh: Trung Trang/PV TTXVN tại Australia

Phát biểu trực tuyến tại đại hội, đồng chí Lâm Tùng đánh giá cao những kết quả Hội Sinh viên Việt Nam tại Australia đạt được trong nhiệm kỳ 2024-2026, cho rằng SVAU đã có nhiều dấu ấn nổi bật, từng bước khẳng định vị trí trong mạng lưới các Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài. Theo đồng chí Lâm Tùng, trong nhiệm kỳ mới, hội cần tiếp tục mở rộng mạng lưới, củng cố tổ chức và tăng cường khả năng tập hợp sinh viên Việt Nam trên toàn Australia; đồng thời tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để công tác hội gắn chặt hơn với những chủ trương, định hướng lớn của Đảng và yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Đồng chí cũng nhấn mạnh việc tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào “Sinh viên 5 tốt”, không chỉ về số lượng danh hiệu mà quan trọng hơn là tạo môi trường để sinh viên rèn luyện, trưởng thành và phát huy năng lực. Cùng với đó, sinh viên Việt Nam tại Australia cần phát huy hơn nữa lợi thế được học tập, nghiên cứu trong một môi trường giáo dục phát triển, đóng góp trí tuệ, sáng kiến và sức trẻ vào việc triển khai các chủ trương lớn, đặc biệt trên những lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đồng chí Lâm Tùng bày tỏ kỳ vọng Hội Sinh viên Việt Nam tại Australia sẽ tiếp tục tạo được những dấu ấn rõ nét hơn trong nhiệm kỳ mới, qua đó vừa chăm lo, đồng hành với sinh viên, vừa phát huy vai trò của lực lượng sinh viên Việt Nam ở nước ngoài đối với sự phát triển của đất nước.

Từ những yêu cầu đặt ra, nhiệm kỳ 2026-2028, SVAU tiếp tục xác định sinh viên là trung tâm của mọi hoạt động, đồng thời chú trọng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ hội, tăng cường liên kết giữa các đơn vị và thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo. Đại hội thống nhất tiếp tục xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam tại Australia ngày càng vững mạnh, phát huy vai trò đại diện, đoàn kết và tập hợp rộng rãi sinh viên Việt Nam; tăng cường phối hợp với Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Australia, các trường đại học, doanh nghiệp, mạng lưới trí thức trẻ và cộng đồng người Việt. Tinh thần của nhiệm kỳ mới được thể hiện qua thông điệp: “Sinh viên Việt Nam tại Australia - Vững bản sắc - Giàu khát vọng - Tiên phong đổi mới sáng tạo - Kết nối tri thức - Dựng xây đất nước".

Một nội dung quan trọng khác của đại hội là kiện toàn Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tại Australia khóa IV, nhiệm kỳ 2026-2028. Đại hội đã hiệp thương bầu Ban Chấp hành khóa IV gồm 27 đồng chí, Ban Thư ký gồm 9 đồng chí và Ban Kiểm tra gồm 8 đồng chí. Đại hội hiệp thương bầu đồng chí Vũ Khắc Gia Bảo giữ chức Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Australia khóa IV, nhiệm kỳ 2026-2028; 4 đồng chí được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội. Thay mặt Ban Chấp hành khóa IV, Chủ tịch Vũ Khắc Gia Bảo khẳng định SVAU sẽ nỗ lực cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành những chương trình, hoạt động thiết thực; tiếp tục củng cố mạng lưới hội và tăng cường kết nối cộng đồng sinh viên Việt Nam trên toàn Australia.

Tân Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Australia (SVAU) nhiệm kỳ 2026-2028 Nguyễn Gia Bảo phát biểu. Ảnh: Trung Trang/PV TTXVN tại Australia

Đại hội cũng thay mặt Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam thực hiện việc trao bằng khen cho 4 tổ chức hội thuộc các bang New South Wales, bang Victoria, Vùng lãnh thổ thủ đô ACT, bang Tây Australia và 21 cá nhân nhằm ghi nhận những đóng góp của các tập thể, cán bộ hội và hội viên trong quá trình xây dựng, phát triển công tác hội và phong trào sinh viên Việt Nam tại Australia trong nhiệm kỳ 2024–2026.

Đại hội lần thứ IV không chỉ là dấu mốc chuyển giao giữa hai nhiệm kỳ mà còn mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào sinh viên Việt Nam tại Australia, với tinh thần năng động, gắn kết, hướng mạnh hơn tới tri thức, đổi mới sáng tạo và những đóng góp thiết thực cho đất nước.